Schwulenberatung Berlin bietet fünf Stellen in der Eingliederungshilfe

Heute, 10:11h, noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 01.06.2018 Sozialarbeiter_innen oder vergleichbare Qualifikation (Erzieher_innen, Psycholog_innen, Heilerziehungspfleger_innen) für die Betreuung schwuler Männer, trans- und intergeschlechtlicher* Menschen mit psychischen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen, teils mit Fluchterfahrung, nach §§ 53, 54 SGB XII.



Stellenumfang beträgt 30-39 Wochenstunden.



Wir bieten in der Eingliederungshilfe die Mitarbeit in engagierten und kompetenten Teams mit regelmäßigen Team- und Supervisionssitzungen, ein internes Fortbildungscurriculum, eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und vieles mehr.



Wir suchen Verstärkung für folgende Projekte:



Ambulant Betreutes Einzelwohnen:

Aufgaben:

• Aufsuchende Betreuungsarbeit (Wohnung, Kiez etc.) im gesamten Stadtgebiet

• Unterstützung der Betreuten in verschiedenen Lebensbereichen wie Arbeit und Beschäftigung, Selbstversorgung und Wohnen, Freizeitgestaltung u.s.w.

• Teilweise Co-Betreuung mit einem_einer weiteren Kollegen_Kollegin

• Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplanung mit den Betreuten



Beschäftigungstagesstätte in Kreuzberg

Aufgaben:

• Betreuungsarbeit in Form von Gruppenbetreuungen insbesondere mit künstlerisch-kreativen Schwerpunkten

• Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen, insbesondere in Hinblick auf Arbeit, Beschäftigung, Tagesstruktur, Selbstversorgung

• Gruppenaktivitäten außerhalb der Einrichtung

• Arbeit in einem multiprofessionellen Team



Betreute Wohngemeinschaften am Ostkreuz

Aufgaben:

• Das Wohnprojekt am Ostkreuz Friedrichshain ist neu, Start ist am 01.06.2018

• Betreuung von Bewohner_innen mehrerer Wohngemeinschaften an diesem Standort mit festen Betreuungszeiten

• Förderung der Bewohner_innen zu einer selbständigen Lebensführung und Gestaltung des Zusammenlebens

• Unterstützung der Betreuten in verschiedenen Lebensbereichen wie Arbeit und Beschäftigung, Selbstversorgung und Wohnen, Freizeitgestaltung u.s.w.



Wir wünschen uns:

• Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*

• Lust und Bereitschaft, Projekte konzeptionell weiterzuentwickeln

• Fähigkeit zu Teamarbeit und Reflektion

• Fremdsprachenkenntnisse

• Erfahrungen in der Krisenintervention, Arbeit mit traumatisierten Menschen und/oder Konfliktmanagement



Bewerbungen von Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung sind willkommen.



Weitere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter Tel. (030) 44 66 88 22.



Bewerbungen unter Angabe der Kennziffer A2/2018/01 bitte möglichst per E-Mail bis zum 06.04.2018 an oder per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstr. 59/60, 10629 Berlin.