Schwules Paar aus "Unter uns" bei Dreharbeiten "wüst beschimpft"

In der "Unter uns"-Folge vom 21. März gibt es nach jeder Menge Drama zwischen Easy (Lars Steinhöfel) und Ringo (Timothy Boldt) ein schwules Happy-end: Die beiden Männer aus der RTL-Soap besiegeln offiziell ihre Beziehung, küssen sich romantisch an einem Bahnsteig und kommen als Liebespaar in die Schillerstraße zurück.



Nach einer Mitteilung von RTL liefen die Dreharbeiten für die "Ringsy"-Szene am Kölner Hauptbahnhof jedoch weniger harmonisch ab. "Vereinzelt gab es Personen, die uns wüst beschimpft haben", erklärte Schauspieler Lars Steinhöfel. "Beleidigungen, die man durchaus auch zur Anzeige bei der Polizei hätte bringen können."

Ringo-Darsteller Boldt fühlte sich "hilflos"



Die Dreharbeiten am Bahnhof fanden unter natürlichen Bedingungen ohne große Absperrungen statt

Seine Kollege Timothy Boldt fühlte sich nach eigenen Angaben "hilflos" bei den Dreharbeiten am Bahnsteig, die ohne große Absperrungen erfolgten. "In dem Moment spiele ich ja nur eine Rolle, aber die Gänsehaut ist trotzdem da. Ich denke auch nach Feierabend noch darüber nach."



Die Anfeindungen seien jedoch nur von vereinzelten Passanten ausgegangen, so der Ringo-Darsteller. "Die Reaktionen waren überwiegend positiv. Es wurde interessiert zugeguckt, aber ein höflicher Abstand eingehalten." Hinter vorgehaltener Hand sei zwar getuschelt worden. "Aber das ist für uns normal. Unangenehm wurden nur ein paar wenige, die mit purem Hass reagiert haben."



Gegenüber RTL plädierten die beiden Schauspieler für mehr Toleranz. "Mein Motto lautet stets: Behandle Menschen so, wie du selbst gern behandelt werden möchtest", so Lars Steinhöfel. "Da hilft nur: Drüberstehen, es sich nicht zu Herzen nehmen und hinterher darüber sprechen, so wie wir gerade", meinte Timothy Boldt. "Denn die allermeisten denken da so wie ich: jeder nach seinem Geschmack!"



Die "Unter uns"-Folge 5822 wird am Mittwoch, den 21. März um 17.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt. (cw)