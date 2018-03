Schwule Gänsehautmomente in Filmen und Serien

Heute, 00:43h, noch kein Kommentar

Ein einsamer Mann, der nach dem Unfall seines Partners beschließt, sich das Leben zu nehmen; zwei Cowboys, die einander ihre Liebe gestehen und sie doch geheim halten müssen; junge Männer, die ihre Gefühle füreinander im Tanz ausdrücken; coole Typen in Glitzerhöschen, die im christlichen Männerwohnheim Turnübungen vollführen und dabei eine Schwulenhymne singen …



All diese Augenblicke haben eines gemeinsam: Sie sind besondere Gänsehautmomente in Filmen und Serien.



Paul Senftenberg präsentiert die für ihn stärksten, schönsten, emotionalsten, aber auch tragischsten Momente aus über 80 filmischen Werken. In einer Sammlung von Essays greift er Klassiker wie "Brokeback Mountain", "Milk" und "A Single Man" auf, scheut sich aber nicht, auch unbekanntere filmische Perlen vorzustellen. Durch einen persönlichen Zugang zeigt er neue Blickwinkel auf und erstellt verständliche Analysen, die zuweilen mit entlarvender Ironie versehen sind. Dabei verfasst er keine Best-of-Liste filmischer Werke, sondern vielmehr eine Hommage an die stärksten Gänsehautmomente des schwulen Films.

Magische Momente der Filmgeschichte



"Gay Movie Moments" ist im österreichischen Homo Littera Verlage erschienen

Mit "Gay Movie Moments" werden magische Momente der Filmgeschichte in den Köpfen der LeserInnen wieder lebendig.



Paul Senftenberg ist ein niederösterreichischer Autor. Im Herbst 2009 erschien sein erster Roman "Damals ist vorbei" im Bruno Gmünder Verlag. Es folgten seine Romane "Eine ganz andere Liebe" (2013) und "Narben" (2014) sowie eine Neuauflage von "Damals ist vorbei" im Himmelstürmer Verlag im Herbst 2014.



Im Frühjahr 2014 erschien die Novelle "Der Stammbaum" im österreichischen Verlag Homo Littera. In all diesen Texten, wie auch im neuesten Roman "Hände", geht es um die Identitätsfindung schwuler Jungen und Männer als Voraussetzung zu echter Liebe. (cw/pm)

Infos zum Buch



Paul Senftenberg: Gay Movie Moments: Schwule Gänsehautmomente in Filmen und Serien. Sachbuch. 264 Seiten. Hardcover. Format: 17 x 22 cm. Homo Littera Verlag. Gratkorn (AT) 2017. Preis: 15,49 € (e-Book: 7,99 €). ISBN: 978-3-903238-02-2 (e-Book: 978-3-903238-04-6)