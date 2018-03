Tödliche Paketbomben kamen von homophobem Blogger

Er hatte zwei Menschen getötet und anschließend sich selbst: Mark Conditt. (Bild: Conditts Facebookseite)



In Austin im US-Bundesstaat Texas hat sich ein 23-jähriger Homo-Hasser selbst in die Luft gesprengt, als ihn die Polizei festnehmen wollte. Er hatte mit Paketbomben zwei Menschen getötet. Anhand von Bilder der Überwachungskameras einer FedEx-Filiale konnte der Mann identifiziert werden. Dies berichten US-Medien übereinstimmend.



Am Mittwoch gab die Polizei Einzelheiten bekannt, so heißt der Mann Mark Conditt. Er hatte sich erst eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der er im Straßengraben landete. Als sich ihm dann mehrere Polizisten näherten, ließ der eine Bombe im Auto hochgehen. Auf seinem Handy sei ein 25-minütiges Video gefunden worden, auf dem er den Bau der Bomben erkläre. Die Aufnahme werde als Geständnis gewertet. Ebenso wurde durch Recherchen bekannt, dass Conditt ein leidenschaftlicher Homo-Hasser war.

Hasserfüllte Blog-Einträge

Er schrieb unter anderem das Blog "Defining my Stance" (meinen Standpunkt begründen), in dem er nicht nur gegen Schwangerschaftsabbruch und für die Todesstrafe plädiert. In einem Blogeintrag aus dem Jahr 2012 versuchte er zu begründen, wieso die Ehe für alle illegal sein sollte. Seine Argumentation lautet wie folgt: Zwar sollte die Regierung nicht bestimmen, wen man heiraten oder lieben könne. Jedoch gäbe es gar kein Problem, denn: "Homosexualität ist nicht natürlich. Schau dir einfach männliche und weibliche Körper an. Sie sind ganz offensichtlich gemacht, um sich zu paaren."



Es sei nicht natürlich, wenn sich männliche mit männlichen Körpern und weibliche mit weiblichen Körpern paarten. "Das wäre wie zu versuchen, zwei Schrauben oder zwei Nüsse zusammenzufügen und dann zu sagen: 'Sieh, es ist für sie natürlich zusammen zu sein'", heißt es im Blogeintrag.

Homosexuelle "haben keine Rechte"

Conditt meinte auch, dass politischer Schutz von sexuellen Praktiken "lächerlich" sei. Er glaube nicht, dass es angemessen sei, Gesetze zu verabschieden, die besagen, dass Homosexuelle Rechte hätten. "Was ist mit Pädophilie oder Sex mit Tieren? Sollen diese Praktiken auch durch das Gesetz geschützt sein?"



Insgesamt baute Conditt sieben Paketbomben. Sechs davon detonierten im März in Austin, mit der siebten tötete er sich selbst. In dem Video selbst, so der Polizei-Chef in Austin, Brian Manley, werde weder Hass noch Terrorismus erwähnt. Vielmehr sei die Botschaft "der Hilfeschrei eines herausgeforderten jungen Mannes, der über die Herausforderungen seines persönlichen Lebens spricht." Der Blog-Eintrag, in dem er die Ehe für alle ablehnt, ist der letzte auf seiner Webseite. (cw)