Lesben auf Vaterfang

Lena und Celeste lieben sich und wollen unbedingt ein eigenes Kind – und das gefälligst auch auf natürlichem Wege! Doch wie stellen zwei lesbische Frauen das am besten an? Nach gründlichen Überlegungen reift der Plan, sich ins Nachtleben zu stürzen und sich auf die Suche nach dem adäquaten Erzeuger für ihr Baby zu machen – aber wissen soll der von seiner Rolle natürlich nichts!



Die Auswahl an potenziellen Kandidaten macht es den beiden Frauen nicht eben leicht, sich zu entscheiden. Doch schließlich fällt ihre Wahl auf Darío, einen gutaussehenden jungen Mann, der immer wieder von der Bar herüber lächelt und einer Nacht mit Celeste nicht abgeneigt zu sein scheint.

Auf der Suche nach dem richtigen Samenspender



"Mater" wird am 23. März 2018 mit deutschen Untertiteln bei Pro-Fun Media auf DVD erscheinen

Dass Celestes One-Night-Stand mit dem vermeintlich nichtsahnenden Samenspender dann nicht ganz so läuft wie geplant und Dario mit" handfesten Argumenten" zur Erfüllung seiner Aufgabe "überredet" werden muss, konnte nun wirklich niemand ahnen.



Als kurz darauf feststeht, dass Celeste tatsächlich schwanger ist, stellt das nicht nur das Leben der beiden überglücklichen 'Neu-Mütter' gründlich auf den Kopf, sondern auch für Dario, mit seinem bisherigen Leben unzufrieden und unter seiner überfürsorglichen Mutter leidend, eröffnen sich als Vater ganz neue Perspektiven…



Pablo D'Alo Abbas argentinisches Romantik-Drama "Mater" ist am 23. März in spanischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln bei Pro-Fun Media auf DVD erschienen. (cw/pm)

Infos zur DVD



Mater. Romatik-Drama. Argentinien 2017. Regie: Pablo D'Alo Abba. Darsteller: Patricio Aranguren, Marina Bellati, Araceli Dvoskin, Luciana Fuks, Tamara Kiper, Inda Lavalle, Miriam Odorico, Lautaro Perotti, Gonzalo Ruiz, Martin Slipak. Laufzeit: ca. 80 Minuten. Sprache: Spanische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). Extras: Deutscher Trailer, Originaltrailer, Filmvorschau, Wendecover ohne FSK-Logo. FSK: Freigegeben ab 12 Jahren. Pro-Fun Media