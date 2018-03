Geschlechtsanpassung für die Rente

"Erledigt!": Mit einem kleinen Trick hat Sergio/Sergia das Renteneintrittsalter erreicht

Heute, 11:37h,

Argentiniens fortschrittliches Transsexuellenrecht wurde vermutlich erstmals von einem Cis-Menschen ausgenutzt. Nach einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Portals InformaSalta ließ sich ein 60-jähriger Finanzbeamter bei der Meldebehörde als Frau umschreiben, um fünf Jahre früher in Rente gehen zu können: aus Sergio wurde Sergia.



In Argentinien kann seit 2012 jede Person selbständig entscheiden, ob sie im Personlausweis oder in der Geburtsurkunde als Frau oder Mann eingetragen wird (queer.de berichtete). Die entsprechende Reform des Transsexuellengesetzes hatte der Senat bei nur einer Enthaltung ohne Gegenstimme beschlossen. Die bei den Meldebehörden kostenlose Änderung erfordert keine Operationen, Hormonbehandlungen oder Diagnosen.

Argentinische Männer gehen erst mit 65 Jahren in Rente

Durch den geänderten Buchstaben im Namen kann der am 18. Januar 1958 geborene Beamte nun sofort in den Ruhestand gehen. In Argentinien beträgt das gesetzliche Renteneintrittsalter für Frauen 60 Jahre, Männer müssen fünf Jahre länger arbeiten.



Das Beispiel von Sergio/Sergia sei ein "klarer Fall von Missbrauch der Ruhestandsregelungen und der Gesetze zur geschlechtlichen Identität", kritisierte der oberste Standesbeamte der Provinz Salta, Matias Assenato. Man werde alles unternehmen, um die Geschlechtsänderung wieder rückgängig zu machen. (cw)