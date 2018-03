Ehe für alle: Das sind die Zahlen aus dem Süden!

Heute, 07:10h, noch kein Kommentar

Dank einer Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bei zahlreichen Standesämtern liegen nun erstmals Zahlen zu gleichgeschlechtlichen Eheschließungen aus dem Süden der Republik vor. Demnach haben selbst in Saarbrücken, der Hauptstadt des kleinsten deutschen Flächenlandes, seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres 19 schwule und lesbische Paare neu geheiratet sowie 60 ihre Lebenspartnerschaft "upgraden" lassen.



In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz wurden zehn gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen und 57 Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt. Aus Koblenz meldete das Standesamt sechs neue Hochzeiten und 31 Umwandlungen. In Trier gaben sich sieben homosexuelle Paare erstmals das Ja-Wort, 37 Lebenspartnerschaften wurden umgeschrieben.



Die Zahlen variieren von Stadt zu Stadt: So ließen sich in Kaiserslautern neun gleichgeschlechtliche Paare trauen und zehn "upgraden", während es in Ludwigshafen vier Hochzeiten und 36 Umwandlungen gab.

Zahlen auch aus Baden-Württemberg und Berlin

Bereits im Februar hatte die dpa Zahlen aus Baden-Württemberg veröffentlicht. Demnach gingen in der Landeshauptstadt Stuttgart bis Jahresende 33 homosexuelle Paare eine neue Ehe ein, 135 Paare ließen ihre eingetragene Partnerschaft umschreiben. Aus Mannheim wurden 16 gleichgeschlechtliche Hochzeiten und 119 Upgrades gemeldet.



Besonders viele Neu-Eheschließungen gab es in Freiburg: Dort traten bis Ende Februar 46 schwule und lesbische Paare vor das Standesamt. Dagegen gab es in Tübingen bis Ende letzen Jahres nur fünf Eheschließungen und elf Umwandlungen.



Durch eine Kleine Anfrage der Grünen liegen seit Februar auch Zahlen aus Berlin vor. Demnach wurden vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2017 in der Hauptstadt 680 gleichgeschlechtlichen Ehen geschlossen, darunter 466 Upgrades (queer.de berichtete). Schwule scheinen dabei deutlich heiratslustiger zu sein als Lesben: 449 Männerpaaren stehen nur 231 Frauenpaare gegenüber. (cw)