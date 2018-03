Hass-Sänger soll in Regensburg auftreten

Von Markus Kowalski

Ein Sänger, der in seinen Lieder seit Jahren zum Töten von Homosexuellen aufruft, will erneut nach Deutschland kommen. Am 11. Mai soll der jamaikanische Dancehall-Star Bounty Killer in Regensburg im "Mischwerk" auftreten. Der Club gab sich in der Vergangenheit queer-freundlich, in seinen Räumen fanden auch LGBT-Partys wie "Candylicious – Pride Party" statt.



Doch nun holt der Club einen krass homphoben Sänger nach Regensburg, als Main Act. In der Veranstaltungs-Ankündigung auf Facebook heißt es, Killer sei "einer der aggressivsten Dancehall Stars der Neunziger Jahre".



Die Veranstaltung auf Facebook (Bild: Screenshot)

Kritik von Studierenden aus Regensburg

Queer-Aktivist Werner Gaßner forderte den Club auf Facebook auf, den Hass-Sänger sofort auszuladen: "Aufruf zu Hass und Mord an queeren Menschen ist nicht Bestandteil von Kunst und darf in keiner Weise relativiert oder verharmlost werden." Der "Arbeitskreis queer" der Universität Regensburg bezeichnete die Veranstaltung als "Fehlgriff der besonders geschmacklosen Art". Die Veranstalter der "Candylicious"-Party kommentierten auf Facebook: "Wir sind auch nicht darüber begeistert." Man habe das "Mischwerk" bereits informiert und sei im Gespräch.



Bounty Killer hatte in mehreren Liedern die Ermordung von Schwulen gefordert. So rief er im Song "Another Level" dazu auf, Schwule zu verbrennen und zu ertränken, in "Look Good" hieß es: "Lösche die Schwuchtel mit einem Laser-Beam aus". Anders als andere umstrittene Sänger aus Jamaika hat Bounty Killer bis heute nicht den "Reggae Compassionate Act" unterzeichnet, mit denen sich die Künstler von früheren Werken distanzieren und versprechen, diese nicht mehr aufzuführen.

Communtity protestiert seit Jahren gegen Auftritte

Seit 2003 wurden Konzerte von Bounty Killer in Europa nach Protesten von queeren Gruppen immer wieder abgesagt (queer.de berichtete). 2011 fand eine Reihe von Konzerten in Deutschland nach Kritik der LGBTI-Community nicht statt (queer.de berichtete), ebenso in Zürich (queer.de berichtete). Zuletzt wurde 2012 ein Konzert in Hamburg abgesagt (queer.de berichtete).



Aktivisten forderten bislang nicht nur die Veranstalter auf, den Sänger wieder auszuladen. 2008 hatten die Grünen im Bundestag erstmals ein Einreiseverbot in den Schengen-Raum durchgesetzt und damit Konzerte in drei deutschen Städten verhindert. 2008 erhob der LSVD Strafanzeige wegen Volksverhetzung. Die Behörden schlossen sich an: Im gleichen Jahr setzte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften einige Alben des Sängers auf den Index (queer.de berichtete).

Ein Wort in eigener Sache

