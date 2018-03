Zwangs-Frühsexualisierungs-Staatsterror

Mit diesem Motiv für soziale Netzwerke und seine Webseite macht der AfD-Politiker Martin Hohmann Stimmung gegen eine Schulaufklärung über sexuelle Vielfalt

Von Micha Schulze

Heute, 15:29h,

Die Sprachdisziplin der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag lässt doch sehr zu wünschen übrig. Da wetterten ihre Abgeordneten Heiko Heßenkemper und Mariana Iris Harder-Kühnel in der letzten Bundestagssitzung noch wie üblich gegen die erfundene "Frühsexualisierung" der deutschen Kinder (Protokoll), doch nun kam Kamerad Martin "Tätervolk" Hohmann daher und legte noch eins drauf.



Über "Zwangsfrühsexualisierung" beklagte sich der 70-jährige, der 2004 aus der CDU geschmissen wurde, am Montag auf seiner Homepage. Vermutlich weil der hanebüchene Vorwurf der "Frühsexualisierung" auch bei der tausendsten Wiederholung selbst bei besorgtesten Eltern kein Kribbeln mehr auslöst.



Unser Tipp: Die AfD sollte am besten immer weiter zuspitzen, um ihre Klimax-Kompetenz unter Beweis zu stellen. Wie wär's mit "linksgrün versiffter Zwangsfrühsexualisierungs-Staatsterror"? (mize)