SchwuZ Berlin sucht Lichttechniker_innen*

Das SchwuZ ist Berlins ältestes und beliebtestes Veranstaltungszentrum für queere Kultur und fördert die Entfaltung schwuler Identitäten und aller, die sich für den Abbau einschränkender Kategorien einsetzen. Wir bieten an unserem Standort in der ehemaligen Kindlbrauerei/Neukölln mit über 260 Veranstaltungen im Jahr auf einer Bruttofläche von 1.600 m2 Raum für 1.200 Gäste. Neben unseren eigenen Formaten wie Tanzveranstaltungen, Bühnenprogramm oder Filmpräsentationen bauen wir aktuell unser Geschäftsfeld der Fremdvermietung aus. In diesem Rahmen präsentieren wir u.a. die Konzertreihe Berlin Live mit Acts wie u.a. Marc Almond, Bob Geldof, Faith No More, Eric Burdon, The Do, aber auch Highendveranstaltungen wie Filmpremieren des TV-Senders arte mit Jean Paul Gaultier oder die arte Berlinale Party.



Wir suchen Menschen, die unsere Unternehmenswerte teilen, unabhängig von ihrem kulturellen und sozialen Hintergrund oder ihrer aktuellen Lebenssituation. Wir laden dich ein, dich mit uns zu engagieren und deine fachlichen Qualifikationen, beruflichen Erfahrungen und persönlichen Stärken einzubringen in den äußerst lebendigen und abwechslungsreichen gesellschaftspolitischen Prozess der Öffnung hin zu einer inklusiven Gesellschaft. Aktuell suchen wir Bewerber*innen für folgende Position und möchten insbesondere auch Lesben, Trans* und InterPersonen, sowie Queers* of Color, Schwarze Queers*, Menschen mit Migrationsgeschichte oder Menschen mit Behinderung zu einer Bewerbung einladen:

Lichttechniker_innen* im Abendeinsatz auf Mini-Job-Basis





HAUPTAUFGABEN:

• ist die Betreuung und Programmierung des Tanzflächen- & Bühnenlichtes während unserer Veranstaltungen.



ANFORDERUNGEN:

• Teamfähigkeit und absolute Verlässlichkeit

• Empathie für (Tanz-)Musik

• Erfahrungen im Umgang mit Lichtpulten (wir benutzen MA DOT2)

• kreative und abwechslungsreiche, der Situation angemessene Lichtgestaltung

• eine generell sorgfältige Arbeitsweise

• Die Bereitschaft, auch am Wochenende – 'wenn andere feiern'- arbeiten zu wollen

Englischkenntnisse sind wünschenswert



PERSPEKTIVEN:

• eine Anstellung auf Mini-Job-Basis (geringfügige Beschäftigung bis 450 Euro)

• Schichten dauern 8 Stunden

• Die Arbeit in und mit einem engagierten und offenen Team



PROZEDERE:

• Bewerbungsfrist: 15.04.2018

• Bewerbung mit Lebenslauf per Mail

• Möglicher Beginn: 01.05.2018



KONTAKT:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 26, 12049 Berlin-Neukölln

Bewerbung mit Lebenslauf per Mail als PDF an

Ansprechperson: Gisela Sommer



JOB OFFER



SchwuZ is Berlin's oldest and most loved venue for queer culture and promotes the development of gay identities, supporting all those who are committed to the elimination of restrictive labels. Our location in the former Kindlbrauerei / Neukölln hosts more than 260 events per year and offers space for 1,200 guests over ​​1,600 m2. In addition to our own Programme of dance parties, stage programs, or film presentations we also lease our space for third-party events. This includes: The concert series Berlin Live with acts like Marc Almond, Bob Geldof, Faith No More, Eric Burdon, The Do, and also high-end events such as a Jean Paul Gaultier film premiere with TV station arte or the arte Berlinale Party.



We are looking for people who share our corporate values ​​regardless of their cultural and social background or their current life situation. We invite you to engage with us and contribute your professional qualifications, professional experiences and personal strengths to the extremely lively and varied socio-political process of creating an open and inclusive society. We are currently accepting applications for the following position and would like to invite gay, lesbian, trans, intersex, and anyone identifying as Queer to apply, regardless of gender, race, disability or migration history.



Light Operator



MAIN TASKS:

• to handle and programm our stage and dancefloor lights during our events.



REQUIREMENTS:

• Team spirit and reliability

• Empathy for (dance) music

• Experience with Light Boards (we use MA DOT2)

• Creative person with the ability to improvise and program lighting accordingly

• a generally diligent work ethic

• Willingness to work on weekends (when others may be partying)

• Knowledge of English is desirable



WE OFFER:

• Mini-Job (part-time job earning up to 450 Euros per month)

• Shifts last 8 hours

• The opportunity to work with a very engaged and open team



PROZEDERE:

• Application deadline: Apr 15th 2018

• Apply via Email with CV/Resume

• Job starts: May 1st 2018



CONTACT INFORMATION:

SchwuZ Kulturveranstaltungs GmbH

Mahlower Str. 26, 12049 Berlin-Neukölln

Application with CV/Resume in PDF Format to:

Contact: Gisela Sommer