Schwulenberatung Berlin sucht Mitarbeiter (M*/transM*) für Empfang

Zu den Aufgaben gehören u.a. die Telefonvermittlung, der Empfang von Besucher_innen und der Versand von Infomaterialen

Die Schwulenberatung Berlin sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt



einen Mitarbeiter (M*/trans M*) für den Bereich Empfang



für 30 Stunden/wöchentlich.



Die Schwulenberatung Berlin bietet Beratung und Unterstützung für schwule Männer, trans* und Inter* Menschen und Menschen mit HIV und Hepatitis.



Täglich melden sich viele Ratsuchende persönlich oder telefonisch am Empfang, aber ebenso Anwohnende oder Menschen, die im Haus Lebensort Vielfalt am Standort in Charlottenburg wohnen oder gepflegt werden, weitere Gäste und Kolleginnen und Kollegen.



Die Arbeit wird im Schichtdienst zwischen 9.00-20.00 Uhr an den Standorten Charlottenburg und Kreuzberg ausgeführt.



Aufgaben:

• Telefonannahme und Weiterleitung von Anfragen/telefonisch oder per mail

• Besucher*innenempfang

• Organisation von empfangsbezogenen Arbeitsabläufen

• Vor- und Nachbereitung/Mithilfe bei Veranstaltungen

• Versand von Informationsmaterialien.



Voraussetzungen:

• Freundliche und höfliche Umgangsformen

• Zugehörigkeit zu LSBTI* und gute Kenntnisse der LSBTI*-Lebenswelten

• gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse



Erwünscht:

• Berufserfahrung im Bereich Empfang oder Kundenservice

• Kenntnisse über Homosexualität, Trans- und Intergeschlechtlichkeit ,Gesundheit und Soziales

• eine sorgfältige, Arbeitsweise

• teamfähig, engagiert und flexibel

• Migrationshintergrund

• Führerschein



Wir bieten:

• Mitarbeit in einem engagierten und kompetenten Team

• Unterstützung bei der Einarbeitung

• Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

• Regelmäßige Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte vorzugsweise per E-Mail bis zum 20.04.2018 senden an (Kennwort A1/2018/02 Empfang)



oder per Post an:

Schwulenberatung Berlin

Niebuhrstrasse 59/60

10629 Berlin



Weitere Informationen erhältlich bei Elke Fernholz unter Tel. (030) 233690 95 und auf der Website schwulenberatungberlin.de.