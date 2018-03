Unterstützer der "Demo für alle" planen Familienkonferenz

Die Goethe-Uni in Frankfurt/Main (Bild: Universität Frankfurt)

Von Markus Kowalski

Heute, 16:47h

Bei einer Familientagung an der Frankfurter Goethe-Universität werden Gegner der Gleichstellung von LGBTI mit Verbindung zur "Demo für alle" als Redner auftreten. Die Tagung mit dem harmlosen Namen "Familienkonflikte gewaltfrei austragen" soll vom 13. bis 15. April in den Räumlichkeiten der Universität stattfinden.



Veranstalter der Tagung ist die "AG Familienkonflikt". Hinter diesem Namen verbirgt sich der ehemalige Professor Dr. Gerhard Amendt, der sich mehrfach als Gegner der Ehe für alle und des Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche positioniert hat. Mitorganisator ist Tom Todd, der gleichzeitig zweiter Vorsitzender des Vereins Agens e.V. ist.



Agens e.V. gilt als ein maßgeblicher Akteur der antifeministischen Männerrechtsbewegung im deutschsprachigen Raum, warnt vor der "Ausbreitung der Homosexualität" und kooperiert mit der rechtsoffenen "Demo für Alle". Er ist außerdem Mitglied im christlich-fundamentalistischen Bündnis "Rettet die Familie", welches 2014 zu den Demonstrationen gegen den Bildungsplan in Baden-Württemberg aufgerufen hatte (queer.de berichtete).

Umstrittener Soziologe als "Wissenschaftlicher Leiter"

Als "Wissenschaftlicher Leiter" der Tagung fungiert Amendt. Er hatte in der Vergangenheit Frauenhäuser als "Hort des Männerhasses" bezeichnet und deren Schließung gefordert. Amendt betreibt einen eigenen Verlag, der bis vor kurzem noch in Frankfurt-Bockenheim ansässig war. Darüber hinaus ist er als Autor für das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft (DIJG) tätig, das unter anderem die Position vertritt, das Homosexualität durch sogenannte Konversionstherapien "heilbar" sei.



Amendt selbst spricht im Zusammenhang mit Homosexualität von "Perversen". Das beeinflusse seiner Ansicht nach den Rest der Gesellschaft: In einem Artikel auf der Webseite des DIJG versucht Amendt ebenso zu erklären, warum homosexuelle Fortpflanzung bei Kindern "Identitätsverwirrungen auslöst". An anderer Stelle rückt Amendt Homosexualität in die Nähe zur Pädophilie.

Studierendenrat und Kommunalpolitiker kritisieren Universität

Seit dem Bekanntwerden durch das Nachrichtenportal "Merkurist" am Montag steht die Goethe-Universität in der Kritik. Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) hat inzwischen die Absetzung der Veranstaltung gefordert. Dem schlossen sich das "Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt" und die "Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität" an.



Universitätspressesprecher Olaf Kaltenborn erklärte in der "Frankfurter Rundschau", dass der Campusservice GmbH, die für die Vermietung von Universitätsräumlichkeiten zuständig ist, zum Zeitpunkt der Vermietung die Hintergründe der Organisatoren nicht bekannt waren. "Aufgrund der im Veranstaltungsexposé vorgelegten Referenzen hat die Campusservice GmbH keinen Zweifel daran gehabt, dass es sich dabei um eine Veranstaltung mit seriösem Hintergrund handelt", so Kaltenborn. Gegenwärtig werde der Vermietungsvertrag "im Licht der zutage getretenen Erkenntnisse" juristisch geprüft.



Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rathaus der Stadt, Manuel Stock, spricht von einem "homosexuellenfeindlichen Kongress". Kritik kommt auch von der SPD: "Vielleicht gibt es ja noch die Chance, die Tagung von der Universität fernzuhalten, anstatt sie mit diesem Veranstaltungsort aufzuwerten. Nach Presseberichten hat der Veranstalter bei der Anmietung mit falschen Angaben gearbeitet, das müsste doch Folgen haben", sagte der SPD-Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf. "Jetzt und in Zukunft sollte die Universität externe Veranstaltungsanfragen noch kritischer prüfen, damit homophobe Positionen keine repräsentative Plattform erhalten."



Mittlerweile hat der Asta der Uni zu einer Demonstration gegen die Veranstaltung aufgerufen. Sie soll am 14. April unter dem Motto "Für Akzeptanz und Vielfalt" stattfinden.