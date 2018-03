queer.de präsentiert Edith Schröders Kiezdisco

Von Micha Schulze

Edith läuft sich warm

In Berlin hat queer.de überdurchschnittlich viele Leser*innen – höchste Zeit also, in der Regenbogen-Hauptstadt etwas mehr Flagge zu zeigen. In Kooperation mit dem Neuköllner SchwuZ präsentieren wir ab sofort die Partyreihe "Edith Schröders Kiezdisco" von und mit Ades Zabel, zu der jeden Monat um die tausend Gäste kommen.



Unser Logo ist bereits auf dem Flyer für die Osterkiezdisco am heutigen Gründonnerstag, die unter dem Motto "Das Eierlaufen zum Fest" steht. Pop und Retro gibt's von den DJs Edith Schröder, Katy Bähm, Anna Klatsche, derMicha und mikki_p.



Mehr Infos auf der SchwuZ-Homepage sowie in einem kleinen Video, das Edith extra zur Osterparty aufgenommen hat: