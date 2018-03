Deutsche Serie nach "Queer Eye"-Vorbild geplant

Das sind die "Fab Five" in der ersten Staffel des neuen "Queer Eye" im Jahr 2018 (Bild: Netflix)

Die Reality-Show "Queer Eye" des Streamingportals Netflix bekommt offenbar einen deutschen Ableger. Die Produktionsfirma ITV Studios sucht derzeit "selbstbewusst, offen schwul lebende Männer, die mit beiden Beinen im Leben stehen". In einer Suchanfrage auf Facebook heißt es, dass die Kölner Firma "stilsichere Experten" suche. Das berichtet "Chip".



In dem Aufruf heißt es: "Wenn du Lust hast, jemanden mit deiner Expertise zu einem optimierten Lifestyle zu verhelfen, dann bist du für eine neu geplante Show genau der Richtige für uns." ITV Studios sucht vorzugsweise schwule Männer. Experten für die deutsche Ausgabe können sich unter Tel. (0221) 492 048 236 oder per E-Mail unter melden.



Die Fernsehserie spielt mit dem Stereotyp, dass sich schwule Männer besser in Fragen von Mode, Körperpflege, Ernährung, Innenausstattung von Wohnungen und in der Kultur auskennen. In jeder Folge widmet sich eine Gruppe von fünf schwulen Männern (die "Fab Five") einer Person, gewöhnlich ein heterosexueller Mann, indem sie dessen Garderobe erneuern, seine Wohnungseinrichtung umgestalten oder Ratschläge zu Lifestyle, Ernährung oder Haarpflege zu geben. Sie haben dafür eine Woche Zeit. Die Zuschauer blicken dabei hinter die Kulissen.



Es geht dabei jedoch nicht nur um das spaßige Umstyling, sondern auch um gesellschaftliche Themen. Kritiker bemängeln, dass die Serie zu viele Stereotype verwende. Liebhaber der Show schätzen jedoch, dass die Klischees so dekonstruiert werden.

Direktlink | Der Trailer der ersten Staffel des neuen "Queer Eye", das seit Februar zu sehen ist.

"Die Serie weckt sämtliche Emotionen von Lachanfällen bis hin zu Freudentränen – das ist Queer Eye", sagt Netflix-Sprecherin Bela Bajaria. Der Streamingdienst hatte das Format im Januar 2017 wiederaufleben lassen (queer.de berichtete). Die erste Staffel war am 7. Februar veröffentlicht worden (queer.de berichtete). Erst in dieser Woche kündigte Netflix an, eine zweite Staffel der amerikanischen Serie produzieren zu wollen. Es wird erwartet, dass alle Experten der ersten Staffel erneut antreten. (mk)