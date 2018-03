Russischer Oligarch finanziert offenbar LGBTI-Gegner in Europa...

Der russische Oligarch Konstantin Malofejew und Hedwig von Beverfoerde, die bei der Hass-Bus-Tour sprach. (Bild: Barkovets CC BY-SA 3.0)

Von Markus Kowalski

Heute, 14:37h,

Bevor im Herbst 2017 der Hass-Bus mit Hedwig von Beverfoerde durch ganz Deutschland touren und dabei gegen die Ehe für alle kämpfen konnte, mussten die Unterstützer online mobilisiert werden. LGBTI-Gegner wie die "Demo für alle" nutzen dafür seit Jahren die Kampagnenseite CitizenGo. Auf dieser Plattform werden regelmäßig Petitionen gegen die Rechte von Frauen und LGBTI gestartet. Dank mehrerer Sprachen erreichen die Kampagnen Menschen in ganz Europa.



Die Plattform gibt es seit 2013. Möglich wurde sie offenbar nur durch die finanzielle Unterstützung aus Russland, von einem Oligarchen, der mit viel Geld LGBTI-Gegner unterstützt. Das berichtet der Fernsehsender Arte in der Dokumentation "Pro Life – Abtreibungsgegner auf dem Vormarsch". Der Report deckt dubiose Zahlungen auf, die die europaweite Vernetzung der Gleichstellungsgegner erst möglich gemacht haben soll.

Bislang unbekannte Zahlungen nach Madrid

Bevor CitizenGo im September 2013 gegründet werden konnte, brauchte Ignacio Arsuaga Geld. Der Direktor der spanischen Organisation HazteOir, die seit Jahren gegen LGBTI hetzt, war auf der Suche nach Spendern, die sein neues Projekt CitizenGo finanzieren. Er schrieb 2013 einen Brief, den Arte zugespielt bekommen haben will, an den russischen Oligarchen Konstantin Malofejew. Er bat darin um eine Spende von 100.000 Euro. Malofejew ist Vorstandsvorsitzender der russischen Stiftung "Basilius der Große", mit der er Abtreibungsgegner und LGBTI-Gegner finanziell unterstützt.



Ignacio Arsuaga, Direktor von CitizenGo und Schatzmeister von HazteOir.

Mit dem Geld, so heißt es im Brief, soll die Kampagnenseite CitizenGo gestartet werden. Zwei nicht näher genannte andere Spender, so Arsuaga, hätten bereits 170.000 Euro gegeben. "Ich hoffe wirklich, dass CitizenGo in drei Jahren die einflussreichste internationale, christlich inspirierte Mobilisierungsseite werden wird", schreibt Arsuaga im Brief. Es gehe darum, "pro-life" und "pro-family" Organisationen zusammenzubringen, also Abtreibungsgegner und LGBTI-Gegner.



Malofejew und Arsuaga dementieren zwar im Film, dass es Zahlungen gegeben haben soll. Arte zeigt jedoch ein anderes Dokument, eine Spenderliste, laut der Konstantin Malofejew 75.000 Euro gespendet haben soll. Im Gegenzug für die großzügige Spende, so sieht es ein geleaktes Abkommen vor, soll der russische Oligarch für seine Basilius-Stiftung einen Sitz im Stiftungsrat von CitizenGo bekommen haben. Tatsächlich: Alexey Komov, nach Angaben von Arte "die rechte Hand von Konstantin Malofejew", bekommt später eben diesen versprochenen Sitz. Es sieht deswegen so aus, als sei der Vertrag zustande gekommen.



Die Webseite von CitizenGo weist nun Alexey Komov als Mitglied des Stiftungsrats aus Bild: Screenshot

Malofejew ist eine einflussreiche Person der ultrakonservativen Bewegung um die russisch-orthodoxe Kirche. Er hat Verbindungen zur AfD und steht auf der Liste der EU-Sanktionen gegen Russland, weil er die pro-russischen Separatisten in der Ukraine unterstützt haben soll.

Kampf gegen Gleichstellung von Homosexuellen und Trans

HazteOir wiederum wurde mit Demonstrationen gegen Abtreibungen bekannt, hetzt aber auch gegen LGBTI-Rechte. So publizierte sie 2017 einen fast 50-seitigen Band gegen Schulaufklärung über sexuelle Vielfalt durch "die Lobbys radikaler Feministinnen und LGBTQ". In ihr wird u.a. beklagt, dass die "Bewerbung" der "Konvertierung" von Menschen in Homosexuelle gefördert, "Therapien" in die Gegenrichtung aber bekämpft und verboten würden.

CitizenGo ist "eigenständig", der Direktor von CitizenGo Arsuaga ist jedoch gleichzeitig Schatzmeister von HazteOir, deren Chef zugleich im Vorstand von CitizenGo sitzt (queer.de berichtete).



Im vergangenen schickte HazteOir einen transfeindlichen Bus durch Spanien, mit der Aufschrift: "Jungen haben einen Penis, Mädchen eine Vulva. Lass Dich nicht täuschen!". Mit der Kampagne wollte die Organisation ein Zeichen gegen die vermeintliche "Gender-Ideologie" setzen (queer.de berichtete). Schon damals zeigte der Bus das Logo von CitizenGo. Mehrere Monate später fuhr ein ähnlicher Bus durch die USA und machte in New York unter anderem vor dem Trump Tower Halt (queer.de berichtete).



CitizenGo-Sprecher Eduard Pröls (l.) und Hedwig von Beverfoerde (r.) bei der Hass-Bus-Tour in Berlin (Foto: Markus Kowalski)

Kurz vor der Bundestagswahl wurde CitizenGo auch verstärkt in Deutschland aktiv – die Organisation war Partner des Hass-Busses in Deutschland. Bei den Stopps in zehn Städten waren die Organisatorin der "Demo für alle" Hedwig von Beverfoerde und CitizenGo-Sprecher Eduard Pröls stets dabei (queer.de berichtete).



2008 hatte HazteOir die Organisatoren des CSD Madrid angezeigt, weil diese angeblich Hass gegen Christen verbreiteten und weil auf der Parade "plastische und gewalttätige Darstellungen von homosexuellem Sex" gezeigt worden seien (queer.de berichtete).