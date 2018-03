Orlando-Massaker: Witwe des Attentäters freigesprochen

Walter / flickr) In den nächsten beiden Jahren soll auf dem Gelände des "Pulse" eine Gedenkstätte mit einem Museum entstehen (Bild:



Die Witwe des islamistisch motivierten Attentäters Omar Mateen muss nicht ins Gefängnis. Ein Geschworenengericht in Orlando sprach Noor Salman am Freitag von dem Vorwurf frei, ihrem Mann bei der Planung des Massakers vor zwei Jahren geholfen zu haben.



Omar Mateen hatte am 12. Juni 2016 In Orlandos queerem Club "Pulse" 49 Menschen erschossen, über 50 weitere verletzt und Geiseln genommen, bevor er selbst nach drei Stunden von Polizeibeamten getötet wurde.

Gemeinsam Munition gekauft

Die Ermittler hatten der 31-Jährigen unter anderem vorgeworfen, ihren Mann Wochen vor dem Attentat mindestens einmal ins "Pulse" begleitet und mit ihm gemeinsam Munition gekauft zu haben. Außerdem war sie verdächtigt worden, gegenüber der Polizei falsche Angaben gemacht zu haben.



Während des Prozesses gegen die Witwe wurde bekannt, dass Omars Vater Seddique Mateen zwischen 2005 und 2016 gelegentlich vertrauliche Informationen an das FBI weitergegeben hatte. Darunter sollen auch Terrorismus-Kommentare seines Sohnes gewesen sein, gegen den die Bundespolizei 2013 vorübergehend ermittelte. Nachdem der Vater allerdings kurz vor dem Attentat Geld nach Afghanistan und in die Türkei überwiesen hatte, geriet er selbst ins Visier des FBI. (cw)