Linkspolitiker nennt Außenminister Maas "gut gestylten Nato-Strichjungen"

Homophobe Entgleisung beim Berliner Ostermarsch: In Anspielung auf den Umgang der Bundesregierung mit der Russland-Affäre um die Vergiftung eines früheren Doppelagenten hat der Bundestagsabgeordnete Diether Dehm (Die Linke) am Samstag Außenminister Heiko Maas (SPD) einen "gut gestylten Nato-Strichjungen" genannt. Maas trete "jede Rechtmäßigkeit und das Grundgesetz mit Füßen", kritisierte Dehm die angebliche "Vorverurteilung" Russlands.



Dehms Wortwahl wurde von anderen Politikern der Linkspartei heftig kritisiert. "Das ist das projizierte Selbstmitleid des in die Tage gekommenen Möchtegern-Gigolos und Möchtegern-Popstars, getarnt als politische Haltung", schrieb Berlins Kultursenator Klaus Lederer auf Twitter über seinen Parteifreund. "Gewohnt peinlich im Stil, aber schon deshalb lange nicht mehr ernst zu nehmen."

Empörung auch bei der AG Die Linke.queer

Frank Laubenburg, einer der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Die Linke.queer, erinnerte in einem Facebook-Post daran, dass männliche Sexarbeiter eine Opfergruppe der Nationalsozialisten waren: "Sie gehörten oftmals zur sozialen Unterschicht und galten als 'Asoziale', also zu jener Gruppe, die bis heute nicht rehabilitiert und entschädigt wurde", so Laubenburg. "Männliche Prostituierte galten als Seuchenherde der Homosexualität und als 'Volksschädlinge'. Ihnen drohte Zuchthaus, 'Schutzhaft' und die Verbringung in Konzentrationslager."



Er erwarte nicht, dass sich Dehm entschuldige, so der Sprecher der queeren AG. Solche "Grenzüberschreitungen" dienten allein der "Befriedigung seiner Eitelkeit", meinte Laubenburg. "Es muss aber endlich Schluss damit sein, dass die Bundestagsfraktion Die Linke und der Parteivorstand die wiederholten sexistischen und homophoben Ausfälle von Diether Dehm weiter tolerieren und Dehm zwar nicht ernst nehmen, aber eben immer noch wie einen unter Artenschutz stehenden Exoten behandeln."



Der 67-jährige Abgeordnete hatte innerhalb der Linken immer wieder für Unruhe gesorgt. Als etwa der Sänger Xavier Naidoo für seine Nähe zur "Reichsbürger"-Bewegung und wegen eines homophoben Liedes kritisiert worden war, hatte ihn Dehm verteidigt und Kritiker als "antideutsche Shitstorm-SA" bezeichnet. Mehrfach setzte sich der ehemalige Stasi-Informant auch für den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen ein. (cw)