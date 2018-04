Ein bewegender Film, zwei große Tabus

Heute, 13:19h, noch kein Kommentar

Eastern Cape in Südafrika. Xolani, ein stiller Fabrikarbeiter, reist in ein abgelegenes Camp in den Bergen, um als Mentor an einem uralten Beschneidungsritual der Xhosa teilzunehmen. Dabei soll er sich vor allem um Kwanda kümmern, einen rebellischen Teenager aus Johannesburg.



Während Kwanda in einer Hütte auf die Heilung seiner Wunde wartet, trifft Xolani heimlich seinen alten Freund Vija wieder, einen verheirateten Mann, den er nur einmal im Jahr, am Rande des Rituals sieht.

Beim heimlichen wilden Sex erwischt



Die Edition Salzgeber hat "Die Wunde" mit deutschen Untertiteln fürs Heimkino veröffentlicht

Wie immer haben die beiden wilden Sex, doch diesmal gesteht Xolani dem Freund auch seine Liebe. Als Kwanda, der selbst schwul ist, hinter das Geheimnis seiner Mentoren kommt, steht Xolani vor einer folgenschweren Entscheidung…



Bereits in seinem preisgekrönten Kurzfilm "Die Ziege" (2014) widmete sich Regisseur John Trengove dem Ukwaluka-Beschneidungsritus seiner südafrikanischen Heimat. In seinem bewegenden Spielfilmdebüt "Die Wunde" bettet er darin die Geschichte einer schwulen Liebesbeziehung ein und bricht damit gleich zwei Tabus auf einmal: Bis heute wird in weiten Teilen der südafrikanischen Gesellschaft weder über Ukwaluka noch über Homosexualität offen gesprochen.



"Die Wunde" feierte Weltpremiere im Wettbewerb von Sundance 2017 und eröffnete zwei Wochen später das Panorama der Berlinale. (cw/pm)



Infos zur DVD



Die Wunde. Spielfilm. Südafrika 2016. Regie: John Trengove. Darsteller: Nakhane Toure, Bongile Mantsani, Niza Jay Ncoyini. Laufzeit: 88 Minuten. Sprache: Xhosa-Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Edition Salzgeber