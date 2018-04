Russland zensiert queeres News-Portal

Das Portal am Montagabend bei Aufruf aus dem Ausland

Das 2013 eingeführte landesweite russische Gesetz gegen "Homo-Propaganda" hat zur Sperrung der Nachrichtenseite Gay.ru geführt. Seit Montagabend ist das Portal nur noch aus dem Ausland aufrufbar, nachdem die Seite auf die schwarze Liste von Webseiten gesetzt wurde, die Provider sperren müssen.



Zuvor hatte ein regionaler Staatsanwalt zusammen mit dem örtlichen Büro der Medienbehörde Roskomnadsor vor einem Gericht in Chakassien eine Sperrungsverfügung erwirkt (queer.de berichtete). Der Seite wurde vorgeworfen, Informationen zu verbreiten, die "unkoventionelle sexuelle Beziehungen bewerben", wie es das Gesetz gegen "Homo-Propaganda" verbietet.



Die umstrittene Regelung, die bei Verstößen auch Bußgelder und für Firmen und Organisationen höhere als für Einzelpersonen vorsieht, gilt allerdings offiziell dem "Jugendschutz" und in Folge nur dann, wenn Personen unter 18 Jahren betroffen sind. Medien und Internet-Communities konnten sich bislang einer Zensur entziehen, indem sie Seiten mit dem sichtbaren Hinweis "18+" versahen.

Seit 20 Jahren im Dienst der Community

Gay.ru hatte sich selbst bereits seit langem als "18+" ausgezeichnet. Wiese es nun zu der Sperrung kam, ist unklar. In der Verfügung war der Seite angeboten worden, eine Sperre umgehen zu können, wenn innerhalb von 24 Stunden alle Rechtsverstöße abgestellt würden. Nähere Infos dazu habe es nicht gegeben, so Portalmitarbeiter Ed Mischin gegenüber "Gay Star News". Das Portal schaltete am Wochenende als Reaktion vor seine Startseite ein zusätzliches Popup mit dem Hinweis, das man Informationen für Erwachsene anbiete.



Nutzer in Russland sehen derzeit beim Aufruf von gay.ru nur diesen Sperrhinweis – es sei denn, sie nutzen Tor oder ein VPN, wie Nutzer bereits in sozialen Netzwerken diskutierten

Das Portal gilt als eines der ältesten der russischen LGBTI-Community. Es ging im September 1997 an den Start und hat nach eigenen Angaben 3 Millionen Besucher pro Jahr. In einer Mitteilung vom Montagabend kündigten die Macher von gay.ru an, gegen die Sperrung Einspruch zu erheben und notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Die Gegenwehr kann allerdings Monate, im Fall von Straßburg Jahre dauern.

Willkürliches Vorgehen

Andere LGTBI-Portale wie tGuy.ru sind zunächst weiter von keiner Sperre betroffen, auch andere populäre queere Seiten im sozialen Netzwerk vk sind weiterhin online.



Strikte Jugendschutzgesetze gibt es in vielen Ländern – das beispielsweise das ursprünglich aus Deutschland stammende Gayromeo nicht mehr hier angesiedelt ist oder queer.de nicht auf Pornoseiten verlinkt, hat etwa entsprechende Gründe. Das Gesetz gegen "Homo-Propaganda" basiert allerdings vor allem auf Homophobie und dem Gedanken, das man Kinder gezielt vor Homosexualität schützen könne und müsse, die nicht mit "traditionellen Familienwerten" vereinbar sei.



2015 hatte Roskomnadsor mit Verweis auf das Gesetz bereits Webseiten und Profile des queeren Aufklärungsprojekts "Kinder 404" sperren lassen – es hatte eine Selbstauszeichnung als "18+" als stigmatisierend und falsch abgelehnt (queer.de berichtete). Das auch mit Bußgeldverfahren und einer Auszeichnung als "ausländischer Agent" kämpfende Projekt trickste die Behörden dennoch bis heute erfolgreich aus: Durch einen Umzug auf einen neuen Account-Namen umging es eine Sperre im sozialen Netzwerk vk.



Das Gesetz gegen "Homo-Propaganda", das zu internationalen Protesten führte, wird nur sehr selten zu Prozessen und Verurteilungen genutzt, dafür häufig zum Vorab-Verbot von Protesten. Es führt auch zur Selbstzensur von Medien, Organisationen und Behörden und bietet eine Grundlage für homo- und transphobe Stimmungsmache. Im letzten Sommer hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte regionale Vorläufer des Gesetzes als illegal bewertet und auch einen Einspruch aus Russland zurückgewiesen (queer.de berichtete). Die Richter erklärten dabei unter anderem, dass auch Minderjährige Anspruch auf objektive Informationen über Homosexualität und einen Schutz vor Homophobie hätten.



Die Sperre von gay.ru kommt am Vorabend einer Pressekonferenz in Moskau, bei der die investigative Journalistin Elena Milaschina von der Zeitung "Nowaja Gaseta" und Igor Koschetkow vom LGBT Network neueste Beweise zur Schwulenverfolgung in Tschetschenien vorlegen und die Untätigkeit russischer Strafverfolgungsbehörden kritisieren wollen. Am 1. April 2017 hatte die Zeitung erstmals über die Verschleppungen berichtet. (nb)