, noch kein Kommentar

Die Polizei der südholländischen Großstadt Dodrecht hat am Montagabend einen 14-jährigen Jungen festgenommen, der verdächtigt wird, am Wochenende zwei schwule Männer wegen deren sexueller Orientierung attackiert zu haben.



Beide Opfer hatten sich mit der schwulen App Grindr mit einem vermeintlichen Date verabredet und waren dann von mehr als einem Dutzend junger Männer attackiert worden. Einer der Männer erlitt bei dem Übergriff in der Nacht vom Freitag zum Samstag leichte Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden – der andere konnte fliehen.



Die Behörden gaben bekannt, dass der 14-Jährige Teil einer größeren Gruppe gewesen sei, die für die Übergriffe verantwortlich seien. In Kürze würden weitere Festnahmen erfolgen. Der 14-Jährige stamme aus Dordrecht, erklärte die Polizei. Weiterer Angaben zur Identität der mutmaßlichen Täter machte die Polizei nicht. Nach wie vor ruft die Polizei Zeugen der beiden Vorfälle auf, sich zu melden.



Die offenbar aus Homophobie begangenen Attacken hatten am Wochenede zu nationalen Schlagzeilen in den Niederlanden geführt. Der rechtsliberale Bürgermeister Wouter Kolff kritisierte am Sonntag die "anti-homosexuelle Gewalt" und erklärte, man werde alles tun, um die "feigen Täter" zu finden. Nutzer von Dating-Apps müssten besondere Vorsicht walten lassen, so Kolff weiter.



Dit weekend hebben zich in Dordrecht twee nare incidenten met anti-homogeweld voorgedaan. We hebben nauw contact met de slachtoffers. Politie, OM en ik doen er alles aan om de laffe daders op te sporen en te stoppen. Wees in de tussentijd alert met daten via apps en sites! Wouter Kolff (@WouterKolff) April 1, 2018 Twitter / WouterKolff

Vor einem Jahr sorgte ein brutaler Übergriff auf ein schwules Paar in Arnheim für Entsetzen in den Niederlanden (queer.de berichtete). Damals solidarisierten sich zahlreiche Menschen, auch Politiker, händchenhaltend auf sozialen Netzwerken – der Hashtag lautete #allemannenhandinhand. (dk)