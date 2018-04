Matthias und Hubert heiraten auf Vox

So stellt sich der Vox- und RTL-Zuschauer den gemeinen Schwulen vor: Matthias Mangiapane und Hubert Fella in Interviewlaune (Bild: RTL)

Heute, 12:17h,

Der Fernsehsender Vox wird ab dem 30. April wöchentlich die sechsteilige Reality-Serie "Hubert & Matthias – Die Hochzeit" zeigen. Die Sendung soll jeweils gegen 22.15 Uhr ausgestrahlt werden. Darin soll laut Vox dargestellt werden, wie das Reality-Paar Matthias Mangiapane und Hubert Fella "die perfekte Märchenhochzeit" organisiert.



Laut der Vorankündigung soll der Zuschauer "tief in das private Leben des Paares" eintauchen. "Wie so viel im Leben von Hubert und Matthias ist auch ihre Hochzeit eines ganz bestimmt nicht: gewöhnlich", so Vox in seinem Pressetext.



Der 34-jährige Mangiapane und sein 50-jähriger Partner sind in den letzten Jahren von Vox und RTL zu Reality-Stars aufgebaut worden. Die beiden traten beispielsweise in der Hobbygärtner-Doku-Soap "Ab ins Beet!" auf und testeten Alltagsprodukte in der Serie "Hot oder Schrott – Die Allestester". Außerdem waren sie 2014 in der RTL-Realityserie "Die Schlagerstars" zu sehen.

Direktlink | Hubert und Matthias trällern auch mal ganz gerne über Bienchen

Im vergangenen Jahr traten die Männer gemeinsam im RTL-"Sommerhaus der Stars" auf (queer.de berichtete). Dort belegte das Paar Rang drei. RTL war offenbar von Mangiapane derart begeistert, dass der frühere Handelsvertreter Anfang dieses Jahres in der Dschungelshow "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" dabei war – dieses Mal ohne seinen Liebsten (queer.de berichtete). Im Dschungel erhielt Mangiapane medienwirksam einen Heiratsantrag per Brief von seinem Partner (queer.de berichtete). Später gestand der Kandidat gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass diese Aktion "ein bisschen geplant" gewesen sei. Der 34-Jährige verließ am Ende die Show als Fünftplatzierter (queer.de berichtete).

Hochzeit bereits 2014 geplant

Eine TV-Hochzeit der beiden Reality-Sternchen war bereits vor vier Jahren von RTL geplant worden. In der Reihe "Die Schlagerstars", in der unter anderem Hubert und Matthias auf einem Trip nach Las Vegas begleitet wurde, sollte sich das Paar das Ja-Wort geben. Allerdings übersah die Produktion ein wichtiges Detail, wie es in dem Blog des Promi-Paares festgehalten ist: "Eigentlich war eine Hochzeit geplant, aber weder RTL noch andere wussten, dass Schwule zu dieser Zeit noch nicht im Staat Nevada heiraten durften". (dk)