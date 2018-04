Schwulenberatung Berlin sucht Köche_Köchinnen / Fachkräfte im Gastgewerbe

Heute, 14:48h, noch kein Kommentar





Die Schwulenberatung Berlin sucht zum 15.05.2018 – unter Vorbehalt der Finanzierung –



zwei Köche_Köchinnen, Fachkräfte im Gastgewerbe



oder vergleichbare Qualifikation für das neue Café/Bistro "transfair" im Lebensort Vielfalt am Ostkreuz.



Zu den Aufgaben gehören die verantwortungsbewusste Bewirtschaftung und Weiterentwicklung des "transfair" mit seinen Angeboten (Speisen und Getränke) und der serviceorientierte Umgang mit Kund_innen und Gästen.



Weitere Kernaufgabe ist die Anleitung von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die sich in Arbeitszusammenhängen im "transfair" erproben sollen.



Wir erwarten:

• Begeisterung für ein neues Projekt

• Zugang zu LSBTI*-Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und Fluchthintergrund

• gute Kenntnisse im Gastronomie-Bereich (HACCP usw.)

• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

• Zugehörigkeit zu der Zielgruppe LSBTI*-Zielgruppe.



Wir bieten die Mitarbeit in einem multiprofessionellen Team, eigenverantwortliches Arbeiten, wertschätzende Arbeitsatmosphäre und Möglichkeiten zur Fortbildung. Die Arbeitszeit liegt Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 19:00 Uhr.



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter Tel. (030) 44 66 88 22.



Bewerbungen bitte unter Angabe der Kennziffer A2/2018/02 bis zum 20.04.2018 per Email an oder per Post an Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstr. 59/60, 10629 Berlin