Adam Rippon stellt Freund vor

Adam Rippon macht mit dem groß gewachsenen Jussi-Pekka Kajaala eine Wanderung vor den Türen von Los Angeles (Bild: Instagram / adaripp)

Heute, 12:21h, noch kein Kommentar

Der amerikanische Eiskunstläufer Adam Rippon hat in sozialen Netzwerken ein Foto mit seinem neuen Freund veröffentlicht. Demnach datet der 28-jährige Eiskunstläufer den aus Finnland stammenden Immobilienhändler Jussi-Pekka Kajaala. Auf dem Bild zeigt sich das Paar auf Instagram oberkörperfrei bei einer Wanderung im Runyon-Canyon-Park am Stadtrand von Los Angeles. Dazu schrieb Rippon "Good boys Finnish FI first", offenbar ein Hinweis auf die Herkunft seiner neuen Flamme.



Gegenüber dem Magazin "People" bestätigte Rippon, dass er mit Kajaala ausgeht. Er sei mit dem Finnen seit ein paar Monaten in Kontakt gewesen. Erst kürzlich habe das Paar angefangen, "gemeinsam abzuhängen". "Das ist noch ganz frisch", so Rippon.



Der Sportler bestätigte auch, dass er erst letzten Sommer mit seinem Ex-Freund Schluss gemacht habe, mit dem er zwei Jahre lang zusammen gewesen war. Die Wege der beiden hätten sich einvernehmlich getrennt, so Rippon, er sei immer noch mit seinem Ex befreundet.



"People" berichtete auch, dass Rippon nach Angaben eines Bekannten seinen neuen Freund auf der Dating-Plattform Tinder getroffen habe, die sich eigentlich hauptsächlich an Heterosexuelle wendet. Bereits letzten Monat hatte Rippon gegenüber dem Magazin zugegeben, dass er diese Plattform nutzt – damals sagte er: "Ich habe Tinder und Grindr und alles andere ausprobiert. Ich bin ja bloß ein Mensch."

Rippon macht bei "Let's Dance" USA mit

Der prominente Eiskunstläufer, der nach seiner Kritik an Vizepräsident Mike Pence und dem Gewinn der Bronzemedaille in Pyeongchang zu einem der bekanntesten amerikanischen Wintersportler aufgestiegen ist, wird in seinem Heimatland noch mehr im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen: Laut einem Bericht von "Us Weekly" soll der 28-Jährige in der nächsten Staffel von "Dancing With The Stars", der US-Version der RTL-Show "Let's Dance", auftreten. Als weitere Teilnehmerin meldete das Magazin die Skandal-Eisläuferin Tonya Harding, deren damaliger Ehemann 1994 einen Anschlag auf ihre Gegnerin Nancy Kerrigan verüben ließ. (dk)