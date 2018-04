Bob Dylan singt über schwule Liebe

Universelle Liebe: Das neue Album ist ab Freitag erhältlich

Heute, 15:54h,

Am Freitag wird das das Extended-Play-Album "Universal Love" veröffentlicht, in dem sechs Musikerinnen und Musiker Pop-Klassiker neu interpretieren – nämlich als schwule oder lesbische Liebeslieder. Auf amazon.de kann man bereits jetzt die Lieder als MP3-Download kaufen oder das Album streamen.



Größter Star des Werkes ist der 76-jährige Folk-Sänger und Literaturnobelpreisträger Bob Dylan, der den Klassiker "She's Funny That Way" aus dem Jahr 1928 zum Besten gibt, allerdings mit veränderten Personalpronomen ("He's Funny That Way").



Zu den Interpreten gehören auch offen queere Künstler, darunter die 35-jährige St. Vincent (Anie Clark), die unter anderem mit Supermodel Cara Delevingne und Schauspielerin Kristen Stewart liiert war. Sie wird das Lied "And The He Kissed Me", das The Crystals 1963 aufgenommen haben, als "And Then She Kissed Me" singen. Der offen schwule britische Sänger Kele Okereke interpretiert den Temptations-Hit "My Girl" als "My Guy" neu. Auch die bisexuelle Sängerin Kesha ist auf dem Album vertreten: Die 31-Jährige wird Janis Joplins "I Need A Man To Love" als "I Need A Woman To Love" singen.



Außerdem mit von der Partie: Country- und Bluessängerin Valerie June verändert den Text aus "Mad About The Boy" von Noël Coward in "Mad About The Girl". Singer-Songwriter Benjamin Gibbard ist auf dem Album mit dem Beatles-Klassiker "And I Love Her" vertreten – er singt aber "And I Love Him".



Auf dem Album sind vertreten (von links oben nach rechts unten): Bob Dylan, Kele Okereke, St. Vincent, Valerie June, Kesha und Ben Gibbard

Das Album ist ein Projekt des Unternehmens MGM Resorts International, das unter anderem Hotels und Kasinos betreibt. Damit will die Firma aus Las Vegas Schwulen und Lesben Hymnen für ihre Hochzeit widmen. Denn gleichgeschlechtliche Eheschließungen seien für seine Firma ein großes Geschäft, gibt Vorstandschef Jim Murren unumwunden zu: 20 bis 30 Prozent der Hochzeiten in den 15 MGM-Hotels in Las Vegas seien bereits gleichgeschlechtlich.



Album-Produzent Mark Kaplan erklärte, er habe keinerlei Probleme gehabt, die Erlaubnis der Urheber für die Text-Änderungen bei den sechs Liedern zu erhalten. Wie die "New York Times" berichtet, sei insbesondere Bob Dylan, der sich bislang kaum öffentlich zu LGBTI-Rechten geäußert hatte, von dem Projekt begeistert gewesen. "Er hat nicht nur schnell 'ja' gesagt, sondern auch gleich erklärt, er hätte eine Idee für ein Lied", so Kaplan. (dk)