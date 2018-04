Der Zauber des ersten großen Verliebtseins

Heute, 11:52h, noch kein Kommentar

Nachdem der 17-jährige Miku bei einer Party beinahe die Wohnung seiner Eltern in Schutt und Asche gelegt hat, muss er zur Strafe für den Rest der Ferien mit ihnen ins Häuschen aufs Land. Es droht ein Sommer der Langeweile. Bis auf einmal der smarte und selbstbewusste Elias im Garten auftaucht und sich als Nachbar vorstellt.



Die Edition Salzgeber hat "Pihalla" u.a. mit deutschen Untertiteln auf DVD veröffentlicht

Während die Eltern mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind, erkunden die beiden Jungs die Gegend, hängen am See herum und trinken überteuertes Bier. Immer mehr lockt Elias den schüchternen Miku aus der sexuellen Reserve.



Und dann endlich küsst er ihn! Auf einmal fühlt sich der Sommer für Miku so toll an, dass er am besten nie mehr endet.



In seinem Spielfilmdebüt "Pihalla" erzählt Nils-Erik Ekblom mit viel Sinn für Situationskomik, einer Prise Erotik und einer Fülle von skurrilen Nebenfiguren von Coming-of-Age, Coming-out und dem Zauber des ersten großen Verliebtseins.



In den Hauptrollen glänzen die beiden finnischen Shooting-Stars Mikko Kauppila und Valtteri Lehtinen als ungleiches Liebespaar, das zusammen zu neuen, aber nicht zwangsläufig gemeinsamen Ufern aufbricht. (cw/pm)

Direktlink | Offizieller deutscher Trailer zum Film

Infos zur DVD



Pihalla. Auf zu neuen Ufern. Spielfilm. Finnland 2017. Regie: Nils-Erik Ekblom. Darsteller: Mikko Kauppila, Valtteri Lehtinen, Sanna Majuri, Sami Huhtala. Laufzeit: 100 Minuten. Sprache: finnische Originalfassung. Untertitel: Deutsch, Englisch, Polnisch (optional). FSK 12. Edition Salzgeber