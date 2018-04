Düsseldorf: Diakonie sucht Homo-Paare als Pflegeeltern

Die Düsseldorfer werden beim Schlendern durch ihre Stadt häufiger auf diese zwei Männer treffen (Bild: nb)



"Sie möchten ein Leben verändern? Geben Sie einem Kind oder Jugendlichen ein neues Zuhause. Werden Sie Pflegeeltern!" Das ist die Aufforderung der Diakonie Düsseldorf in einer neuen Kampagne, die seit Montag auf Großflächenplakaten, Infoscreens in den U-Bahnhöfen, Postkarten und anderen Medien zu sehen ist. Auf einem von mehreren Bildern, die für die Kampagne verwendet werden, ist das gleichgeschlechtliche Paar Ben und Michael abgebildet. Das Paar kümmert sich seit laut einem Bericht der "WZ" seit anderthalb Jahren um einen traumatisierten Jungen, der in seiner alten Familie Gewalt erfahren hatte – der Fünfjährige spricht seine Pflegeeltern bereits als "Papas" an.



"Familie ist nicht nur dort, wo Vater, Mutter und Kinder sind, sondern kann sehr vielfältig aussehen", so begründet Rudolf Brune, Vorstand der Diakonie Düsseldorf, die gezielte Kampagne, die sich nicht nur an gleichgeschlechtliche Paare wendet, sondern auch an Singles, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund. Der evangelische Wohlfahrtsverband will so mit Vorurteilen aufräumen und Menschen ansprechen, die bislang nicht daran dachten, Pflegeeltern zu werden.



Der Grund für die Initiative: Die Zahl der Kinder, die Pflegeeltern benötigen, übersteigt bei weitem die Zahl der Pflegeeltern. Allein in Düsseldorf könnten derzeit jährlich mehr als 100 Kinder nicht vermittelt werden, die dringend eine Familie suchen.

Pflegekinder verändern Leben

Das Motto der Kampagne lautet "Wir haben ein Leben verändert". Und tatsächlich sei dieser Slogan nicht zu hoch gegriffen, erklärte Boris Wellssow, der Düsseldorfer Abteilungsleiter für den Bereich Pflegekinder bei der Diakonie. "Wer die Aufgabe übernimmt, ein Kind in seine Familie aufzunehmen, das nicht bei seinen Eltern leben kann, verändert ein Leben", so Wellssow. "Und das eigene Leben verändert sich natürlich auch."



Darum begleite die Diakonie die Pflegeeltern sehr eng – von vorbereitenden Seminaren und Gesprächen über die ganze Zeit hinweg, in der Pflegekinder in der Familie sind. "Pflegeeltern können sich untereinander austauschen und jederzeit Rat und Hilfe bekommen. "Das ist sehr wichtig", sagte Wellssow. "Die Kinder bringen immer eine Geschichte mit und haben teilweise sehr belastende Erfahrungen gemacht bis hin zu Vernachlässigung oder Misshandlung. Deswegen ist die Aufgabe auch so verantwortungsvoll." (pm/dk)