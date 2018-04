Ein russisches Coming-out vor über 100 Jahren

Heute, 15:36h, noch kein Kommentar



Der historische Roman "Flügel" wurde im März vom Männerschwarm Verlag neu aufgelegt

Russland um 1900. Wanja Smurow kommt als junger Gymnasiast aus der Provinz nach Sankt Petersburg, lernt unterschiedlichste Kreise der russischen Gesellschaft und – immer voller Staunen – die Vielfalt zwischenmenschlicher Beziehungen kennen.



"Und die Menschen sahen, dass jede Schönheit, jede Liebe von den Göttern kommt, und wurden frei und kühn, und ihnen wuchsen Flügel" – Episoden und Impressionen, Platons Philosophie und eine Überfülle kultureller Reminiszenzen markieren den Weg des Jünglings, der schließlich in Italien zu sich selbst (und einem älteren Partner) findet.



Der Roman "Flügel" von Michail Kusmin (1872-1936), den der Hamburger Männerschwarm Verlag in seiner Bibliothek rosa Winkel neu veröffentlicht hat, weist viele autobiografische Elemente auf. Dies zeigt u.a. Kusmins "Erbauliche Geschichte meiner Anfänge" zeigt, die dem Roman als Anhang beigegeben ist.



Der Autor lebte in Sankt Petersburg, studierte unter anderem bei Nikolai Rimski-Korsakow Musik und arbeitete später als freier Schriftsteller. Er verfasste Gedichte, Romane und Theaterstücke. Als Komponist schrieb er Operetten, Singspiele, Pantomimen, blieb auf diesem Gebiet aber gänzlich unbekannt. (cw/pm)

Infos zum Buch



Michail Kusmin: Flügel: Roman. Übersetzt aus dem Russischen von Edgar Mesching. Mit einem Vor- und Nachwort von Florian Mildenberger. Broschur. 166 Seiten. Bibliothek rosa Winkel. Männerschwarm Verlag. Hamburg 2018. 16 €. ISBN 978-3-86300-074-5