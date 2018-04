Heute, 12:08h,

Unser freier Autor Markus Kowalski kann nicht nur prima schreiben, auch mit der Kamera zeigt er Talent: Mit "Queer Lives Matter" hat er im vergangenen Jahr seinen ersten größeren Dokumentarfilm gedreht.



Für den halbstündigen Film reiste er zu jungen LGBTI-Aktivisten in fünf verschiedenen Ländern. In Marokko ist Homosexualität gesetzlich verboten, in Südafrika müssen Lesben Vergewaltigung fürchten, in Indien kämpfen Transgender um Anerkennung, in der Türkei werden Aktivisten staatlich verfolgt und in Griechenland müssen sich queere Flüchtlinge selbst organisieren, um überleben zu können. Trotz der Repression erheben sie ihre Stimme und fordern gleiche Rechte ein.



"Ich habe tolle Menschen getroffen, und ihre Geschichte will ich unbedingt erzählen", erklärt Markus zu seinem "Herzensprojekt", mit dem er andere junge Queers zu mehr Engagement inspirieren will. Seitdem er von der Reise zurück ist, hat er das Material grob geschnitten und einen Soundtrack in Auftrag gegeben. Um nun auch noch den endgültigen Schnitt durch einen professionellen Cutter bezahlen zu können, will er 2.500 Euro über eine Crowdfunding-Kampagne einsammeln.



Wir finden: ein sehr unterstützenswertes Projekt! Mehr Hintergründe zu "Queer Lives Matter" gibt Markus Kowalski in einem kurzen Video: