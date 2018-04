Kalkofe knutscht Co-Moderator für Tele-5-Kampagne

Tele 5 will im ganzen Land zeigen, dass der Sender anders ist als die anderen (Bild: Facebook / Tele 5)

In deutschen Großstädten kann man seit wenigen Tagen der neuen Tele-5-Plakatkampagne kaum entrinnen, die unter dem Motto "Anders ist besser" das Bild eines schwulen Schmatzers zeigt: Komiker Oliver Kalkofe ist auf den großflächigen Plakaten oder Litfaßsäulen bei einem Kuss mit seinem Co-Moderator Peter Rütten zu sehen.



Dazu veröffentlichte Tele 5 einen Werbefilm mit dem Duo:

Direktlink | Der kleine Privatsender trägt dick auf: "Jeder Mensch ist anders. Gut so, denn anders ist besser – so wie TELE 5."

Kalkofe und Rütten moderieren im Privatsender mit Sitz im oberbayerischen Grünwald die Filmsatire-Sendung "SchleFaZ" (Schlechteste Filme aller Zeiten). Darin werden seit 2013 ausgewählte B-Filme (Tele 5: "grandiose Scheiß-Filmen der Extra-Klasse") gezeigt.



Diese fragwürdigen Produktionen werden von den beiden Komikern vorgestellt und während der Ausstrahlung mit bissigen Kommentaren versehen, die dazwischen geschnitten werden. Am Freitagabend um 20.15 Uhr wird etwa der italienische "Horror"-Film "Der Polyp – Die Bestie mit den Todesarmen" gezeigt – in der Vorwoche war die wohl schlechteste britische Produktion aller Zeiten ("Spiceworld – Der Film") an der Reihe.



Homo-Hasser starten Shitstorm

Die Kuss-Aktion von Tele 5 stieß nicht bei jedem auf Gegenliebe. In sozialen Netzwerken übten viele Nutzer Kritik oder äußerten homophobe Beleidigungen – "Scheiß-Foto", "Schwulenpropaganda" oder "Sie sind krank" waren dabei noch harmlosere Beschimpfungen. Kalkofe reagierte auf Twitter mit den Worten: "Muss man sich eigentlich für all die herzlos dummen Vollidioten auf der Welt schämen – oder soll man sie einfach nur still verachten?" Dem Tweet stellte er den Hashtag #HowCanWeHelp? bei.



In den letzten Jahren hatte sich der Komiker in der Sendung "Kalkofes Mattscheibe Rekalked" auch satirisch mit Homo-Hassern wie Akif Pirinçci oder der "Demo für alle" angelegt (queer.de berichtete). (dk)