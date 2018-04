TV-Kommentator beschimpft Leipziger Fußballer als "Schwuchteln"

Denis Balbir (l.) redete sich nach dem Spiel im Gespräch mit seinem Kollegen Jean-Marc Ferreri in Rage

Ein französischer Fußball-Kommentator hat am Donnerstag nach einem Europa-League-Spiel die Fußballer des deutschen Bundesligaclubs RB Leipzig unter anderem homophob beschimpft.



Denis Balbir hatte die Spieler beim Auswärtsspiel gegen Olympique Marseille für ihre vermeintliche Arroganz kritisiert und dabei u.a. als "Schwuchteln" und "Arschlöcher" bezeichnet. Entgegen manchen deutschen Presseberichten liefen die Äußerungen nicht live über den Sender – ein Mitschnitt des Off-Air-Ausbruchs schaffte es aber in soziale Netzwerke, wurde dort in wenigen Stunden über 500.000 Mal angesehen und führte zu heftiger Kritik.



Der zur M6-Gruppe gehörende Privatsender W9 teilte am Freitag mit, dass Balbir bis auf Weiteres als "Vorsichtsmaßnahme" suspendiert worden sei. Man wolle darauf hinweisen, "dass Respekt vor dem Gegner unter allen Umständen unumgänglich" sei, hieß es in einer knappen Pressemitteilung.

Auf Twitter betonte Balbir am Freitag, er entschuldige sich für die "unpassenden Worte". Zugleich betonte er, dass diese nicht ausgestrahlt wurden und dass die Verbreitung des privaten Gesprächsausschnitts "besonders bösartig" sei.



Je suis navré de ces propos déplacés échangés hors antenne et qui n'ont donc jamais été diffusés sur la https://t.co/ePb5ratXu5 présente mes excuses à tous. La diffusion de cette séquence privée et en aparté sur les réseaux sociaux est cependant particulièrement malveillante. Denis Balbir (@balbir_denis) April 13, 2018 Twitter / balbir_denis

Am Freitagnachmittag ergänzte er in einem weiteren Tweet, dass er sich, während er sich erneut enschuldigen wolle, für die Unterstützung u.a. von Fußballfans, Spielern, Trainern oder Kollegen diverser Medien bedanken wolle.



Wer das Video in die Öffentlichkeit geleaked hat, ist noch unklar. Der scharfen Kritik an Balbir tat das keinen Abbruch. So betonten viele Nutzer auf Twitter, die Worte seien auch bei einem privaten Gespräch inakzeptabel. Der Begriff "unpassend" trivialisiere zudem Menschenfeindlichkeit.



Der RB Leipzig, der das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte, nach der 2:5-Niederlage am Donnerstag aber aus dem Wettbewerb ausschied, hat mit den "Rainbow Bulls" einen eigenen schwul-lesbischen Fanclub. Wie vom Club selbst gibt es von ihnen bislang noch keine Reaktion zu dem Ausfall Balbirs. (cw)