Warum es richtig ist, gegen Gerhard Amendt & Co. zu demonstrieren

An der Frankfurter Goethe-Universität referieren an diesem Wochenende homofeindliche Redner. Für Samstag ist ein bunter, friedlicher Protest geplant – am Freitag störte ein Feueralarm die Eröffnungsrede von Gerhard Amendt (Bild: Universität Frankfurt)

Von Norbert Blech

Gestern, 21:37h,

Selten hat ein Protest gegen eine Veranstaltung homophober Organisatoren so viel Wirbel im Vorfeld ausgelöst wie bei dem für dieses Wochenende geplanten Kongress der "AG Familienkonflikt" in Räumen der Frankfurter Uni. Der Veranstalter, Professor Dr. Gerhard Amendt, gab Interviews und Pressekonferenzen, in denen er den Vorwurf der Homophobie zurückwies und medial gar eine "politische Denunziation" beklagte. Auch ließ er nach eigenen Angaben mehrere Medien abmahnen.



Zwar geht es bei dem Kongress unter dem Titel "Familienkonflikte gewaltfrei austragen" vordergründig nicht um LGBTI-Themen. Doch der Soziologe Amendt und sein Mitstreiter Tom Todd vom "Männerrechte"-Verein Agens stehen nach Ansicht etlicher Gruppen, die für Samstag zu einer Kundgebung auf dem Uni-Gelände aufgrufen haben (queer.de berichtete), für Aussagen und Haltungen, die inkompatibel mit einer Veranstaltung mit einem "wissenschaftlichen" Anstrich und an einer öffentlichen Uni sind.



So kritisierten Medien und Verbände Amendts Texte für das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft (DIJG), das sich vor allem durch den Einsatz für "Homo-Heilung" einen Namen gemacht hatte. Laut eigener Pressemitteilung ging Amendt inzwischen mit Abmahnungen gegen Medien vor, die ihn u.a. selbst zu einem Unterstützer der "Heilung" machten – obwohl sein Dementi u.a. im Interview mit der "hessenschau", er lehne "jede Therapie ab, die jemand nicht selbst ausgewählt hat und die nicht vollkommen freiwillig und ohne Druck zustande gekommen ist", seine Haltung zum Thema nur begrenzt erkennen lässt.



Dass sich Amendt in einer Presseerklärung für die Abmahnungen feiern ließ, es sei eine "Unsitte, unerwünschte Forschungsergebnisse durch Denunziation zu diskreditieren", lässt auch viele Fragen offen und wenig Einsicht erkennen.

Abmahnungen wegen "Verleumdung", "Schmähkritik" und "üble Nachrede"

Unklar ist, wen Amendts Rechtsanwälte neben dem Magazin "Merkurist", das als erstes über den geplanten Kongress berichtete, abmahnten, welche Forderungen sie jeweils stellten und wer alles eine strafbewehrte – und teure – Unterlassungserklärung abgegeben hat.



Amendt warf in mehreren Medien Nebelkerzen über seine Ansichten und Aussagen

Queer.de hat eine geforderte Unterlassunsgerklärung nicht abgegeben. Wir sollten u.a. die Formulierung unterlassen, Amendt sei "als Autor für das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft (DIJG) tätig, das unter anderem die Position vertritt, das Homosexualität durch sogenannte Konversionstherapien 'heilbar' ist" – das Institut vertritt diese Thesen durchaus und auf seiner Webseite erschienen mehrere Texte von Amendt und sind dort weiterhin aufrufbar.



Ob das eine Tätigkeit als "Autor für" das Institut ist, ist dabei vor allem eine semantische Frage – und keine, die "über die Reputation und den Kredit" Amendts entscheidet, wie er beklagt. Das erledigen seine weiterhin fehlende angemessene Distanzierung von dem homofeindlichen Institut – und seine Texte, die gut zu dessen Inhalten und Zielen passen.

Nicht die Gesellschaft ist pervers, sondern...

Die andere Aussage, die Amendt von queer.de abmahnen lassen wollte, ist so auch der Satz: "Amendt selbst spricht im Zusammenhang mit Homosexualität von Perversen". Aus dem Anwaltschreiben darf nicht zitiert werden, aber im hr-Interview betonte er, es sei in einem viel kritisierten Text auf der DIJG-Webseite, der zuvor in der FAZ erschienen war, um Ereignisse an der Odenwald-Schule gegangen. In dem Interview selbst betont er weiter: "Es geht also punktuell um eine kleine Gruppe von Homosexuellen, die auf Kinder zugreift, die in ihre Obhut gegeben wurden." Eine Gruppe von Homosexuellen!



In dem besagten Artikel kommt der Begriff "Odenwald" nicht vor. In ihm betont Amendt, wie "Pädophilie in ihrer homosexuellen Variante" Kinder schädige, es ist die Rede vom "hermetisch verschlungenen Netz von Pädophilen in Verbindung mit schwul-lesbischen Organisationen" – und es wird beklagt, in einem Absatz über "Perversionen", "dass das Selbstbild des Perversen auf die Gesellschaft ausgedehnt wird, etwa wenn Ehelichkeit und Elternschaft für Homosexuelle gefordert werden".



Auch im Regionalteil der FAZ bezeichnete Amendt den Vorwurf der Homophobie als "Schwachsinn"

Auf der DIJG-Webseite findet sich ein weiterer Text Amendts, "Kultur, Kindeswohl und homosexuelle Fortpflanzung", in dem Homosexualität u.a. als "Identitätsverwirrung", "Lifestyle" und eigener "Wille" dargestellt wird. Kinderwünsche Homosexueller werden als unethisch bezeichnet und mehrfach mit denen von Pädophilen verglichen. Die Adoption von Kindern durch Homosexuelle wird zudem als "Rache der Perversen" (an ihren Eltern) bezeichnet, womit in diesem Zusammenhang nur Homosexuelle gemeint sein können. Über zwei lesbische Mütter heißt es: "Für die Kinder sind sie allenfalls ein Kosmos pervertierter Elternimagines".



Ist das "Wissenschaft" oder schlicht Volksverhetzung? Der Artikel enthält einige weitere unglaubliche Aussagen und Theorien, etwa über "das mehr oder weniger stark ausgeprägte effeminierte Gehabe mancher Homosexueller" oder zur "Entstehung von Homosexualität", die das DIJG so oder ähnlich häufig als "Ansatz" für "Therapien" sieht.



Umfeld der "Demo für alle"



Es gibt etliche weitere Texte Amendts, die für die These sprechen, er habe an einer Universität selbst als Gast nichts verloren. In einem wirren Traktat gegen die "Sexualpädagogik der Vielfalt" beklagte er etwa, wie Pädagogen Kindern mit Themen wie "Gruppensex, Sado-Masochismus, Prostitution, Erniedrigung, Dominanz, Homosexualität, Perversion, Analverkehr" eigene Interessen überstülpten und diese mit den Interessen von Kindern verwechselten – was "Ähnlichkeit zu manifesten Pädophilen" erkennen lasse.



Amendt ist folglich ein Hit bei homofeindlichen Bewegungen wie der "Demo für alle" bei ihrem denunzierenden Kampf gegen eine angemessene Schulaufklärung über LGBTI, gegen die Ehe für alle oder gegen ein Adoptionsrecht für Homo-Paare. Die Bewegung wird auch vom antifeministischen Verein Agens e.V. als Bündnispartner unterstützt. Der erste Vorsitzende Eckhard Kuhla sprach mehrfach auf den Kundgebungen und meinte etwa: "Nach Faschismus und Sozialismus droht nun der Genderismus" (queer.de berichtete). Der zweite Vorsitzende ist der Kongress-Mitorganisator Tom Todd. Eine Distanzierung von Todd und dem Verein ließ Amendt in den letzten Tagen ebenfalls nicht erkennen.