Die ganze Welt feiert das schwule Paar #Ringsy

Heute, 08:38h,

Bei den Dreharbeiten am Kölner Hauptbahnhof wurden sie noch angepöbelt: Passanten beschimpften die beiden "Unter uns"-Schauspieler Timothy Boldt und Lars Steinhöfel homophob, als sich ihre Charaktere Ringo und Easy auf dem Bahnsteig küssten (queer.de berichtete). Doch drei Wochen nach Ausstrahlung der Folge auf RTL überwiegen die positiven Reaktionen.



"Wir bekommen Nachrichten aus allen Teilen der Welt", erklärte Boldt in einem kurzen Video zum schwulen Happy-end in der Seifenoper. "Wir lieben es, und es inspiriert uns, auch weiterzumachen", so der Schauspieler zu den eingeblendeten kreativen Reaktionen der Serienfans. Auf Facebook, Instagram und Twitter war das Paar unter dem Hashtag #Ringsy gefeiert worden.

Direktlink | Die beiden Schauspieler bedanken sich bei den Fans

Die erzielte Reichweite mache ihn "komplett sprachlos", meinte Lars Steinhöfel laut RTL. Homosexualität werde "in weiten Teilen der Erde tabuisiert", versuchte er den Hype zu erklären, "und gerade dann kann man durch soziale Medien 'ausbrechen' und sieht, dass man nicht alleine ist". Auf der anderen Seite gebe es auch zahlreiche Zuschauer "aus liberalen Ländern, welche Offenheit in dem Medium Fernsehen feiern, diese weiter fördern und verbreiten", so der Easy-Darsteller.

Kann Easy Ringo wirklich vertrauen?

Sein Kollege Timothy Boldt kündigte an, dass es mit dem schwulen Paar weiter gehen werde, "und zwar mindestens so turbulent wie bisher". Tatsächlich knistert es schon in dieser Woche zwischen den beiden verliebten Männern. Easy hat Ringo zwar seine Büdchen-Intrige verziehen und hofft, dass er von nun an ehrlich zu ihm sein wird. Aber ist es Easy wirklich möglich, Ringo zu vertrauen nach all dem, was er abgezogen hat? Durch einen Zwischenfall erwacht Easys Misstrauen zu neuem Leben…



Die Seifenoper "Unter uns" läuft bereits seit dem 28. November 1994 von montags bis freitags um 17.30 Uhr auf RTL. (cw)