Israel Folau bekräftigt "Homos in die Hölle"-Aussage

Eva Rinaldi / flickr) Israel Folau gilt als derzeit bester Rugby-Spieler Australiens – und kann sich daher offenbar homophobe Ausbrüche erlauben, ohne Sanktionen fürchten zu müssen (Bild:

Heute, 18:11h,

In einem langen Artikel auf der von ihm mitgegründeten Sport-Seite playersvoice.com.au hat der australische Rugby-Union-Nationalspieler Israel Folau bekräftigt, dass Homosexuelle generell in die Hölle kommen, sollten sie nicht nach christlicher Tradition Buße tun. Der evangelikale Gläubige behauptete ferner, er sei nicht homophob, weil er 2014 das schwul-lesbische Rugby-Turnier "Bingham Cup" unterstützt habe. "Ich weiß, dass ich keine Phobie gegen irgendjemanden habe", so Folau.



Der 29-Jährige war Anfang April in die Kritik geraten, weil er in seinem Instagram-Kanal auf die Frage, was Gottes Plan für homosexuelle Menschen sei, antwortete: "DIE HÖLLE. Wenn sie nicht für ihre Sünden Buße tun und sich Gott zuwenden" (queer.de berichtete). Rugby Australia und das Team des 29-Jährigen, die New South Wales Waratahs, distanzierten sich nur halbherzig von ihrem großen Star – die Chefin des Rugby-Verbandes bescheinigte dem Sportler trotz der Aussage sogar, ein "starkes Vorbild" zu sein (queer.de berichtete). Der Kuschelkurs zwischen den Sportfunktionären und dem homophoben Star stieß auf viel Unverständnis, weil der Rugby-Sport seit mehreren Jahren in Antidiskriminierungsrichtlinien die Herabsetzung von sexuellen Minderheiten verbietet.

Folau möchte "sündige" Homosexuelle "retten"

Im "playersvoice"-Artikel verteidigte Folau seinen Höllen-Spruch näher: "Ich sehe es so: Man sieht jemanden, der auf ein Loch zuläuft, und man hat die Chance, ihn zu retten. Dieser Mensch möge auf diesem Kurs bleiben wollen und mag nicht hören, was man zu sagen hat. Aber wenn man ihm nicht die Wahrheit erzählt – so unpopulär sie auch sein möge – wird er in dieses Loch fallen."



Ferner erklärte Folau, dass diese Sünde nicht nur Homosexualität umfasse. Einige Sünden habe er auch selbst schon verübt. Aber: "Wenn du sündigst, und wir alle tun das, aber nicht nach Vergebung bittest, wirst du nicht das Reich Gottes erben."



Zum politischen Streit um LGBTI-Rechte hatte sich Folau erstmals öffentlich im September 2017 geäußert. Damals erklärte er anlässlich des anstehenden Volksentscheids über die Ehe für alle, er sei gegen die Gleichbehandlung von Schwulen und Lesben im Ehe-Recht. (dk)