17-Jähriger als "Schwuchtel" beschimpft und zusammengeschlagen

Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde am vergangenen Wochenende seinen Angaben gegenüber der Polizei zufolge in der nordhessischen Kleinstadt Gudensberg von einer Gruppe junger Männer "grundlos angegriffen", als "Schwuchtel" beschimpft und zusammengeschlagen. Der Gudensberger habe dabei Verletzungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.



Der junge Mann war laut Polizeibericht am Samstagabend gegen 19 Uhr zu Fuß auf dem Weg in den Ortsteil Maden, als er in der Nähe des örtlichen Schwimmbades eine Gruppe von fünf jungen Männern auf einem Parkplatz bemerkt habe. Aus dieser Gruppe heraus sei er sofort mit dem Wort "Schwuchtel" beleidigt worden, woraufhin er erwidert habe, "dass sie ihr Maul halten sollen".



Die fünf Männer seien daraufhin auf ihn zugerannt und einer von ihnen habe das Opfer zu Boden geschubst. Dort sei der am Boden liegende Junge dann zunächst von einem der Männer geschlagen und getreten worden. Anschließend hätten alle fünf Täter auf ihn eingetreten. Sie hätten von erst von dem 17-Jährigen abgelassen, als dieser Blut gespuckt habe.



Die Täter seien daraufhin in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Das Opfer sei nach Hause gelaufen, habe sich erst einige Stunden später von seinem Vater in ein Krankenhaus fahren lassen und sei anschließend zur Polizei gegangen. Er habe eine leichte Fraktur der Nasenbeinspitze, eine Schädelprellung und Abschürfungen erlitten.

Polizei sucht Angreifer

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Die fünf Männer wurden vom 17-Jährigen wie folgt beschrieben:



Einer sei ungefähr 180 Zentimeter groß, zirka 17 Jahre alt und habe "südländisch" ausgesehen. Er habe ein schwarzes Base-Cap mit einem Logo und ein weißes Tank-Top getragen.



Der zweite Täter sei ebenfalls "Südländer" gewesen, zirka 185 Zentimeter groß und habe eine Glatze gehabt. Er habe eine schwarze Lederjacke getragen.



Der dritte Täter wurde auch als "Südländer" beschrieben, sei zirka 17 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß. Er habe hochgegelte schwarze Haare und dicke Augenbrauen und sei mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.



Der vierte Täter sei "dunkelhäutiger offensichtlich afrikanischer Herkunft", habe sehr kurze Haare, sei ungefähr 185 Zentimeter groß und ebenfalls um die 17 Jahre alt. Er habe eine blaue Adidas-Jacke getragen.



Vom fünften Täter liegt keine Beschreibung vor.



Hinweise werden erbeten an die Polizeistation in Fritzlar (Tel.: 05622-99660) oder an jede andere Polizeidienstelle. (pm/cw)