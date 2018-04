ARD-"moscheereport" über Homosexualität im Islam

Heute, 12:04h,

Für eine neue Folge der Sendereihe "moscheereport" auf tagesschau24 beschäftigt sich der Journalist Constantin Schreiber schwerpunktmäßig mit Homosexualität im Islam. In den meisten muslimischen Ländern gilt gleichgeschlechtliche Liebe als Sünde, in einigen Ländern werden homosexuelle Praktiken sogar mit dem Tod bestraft. Dennoch gibt es natürlich auch lesbische und schwule Muslime.



Für die Sendung hat Schreiber u.a. Ibrahim getroffen. Der Libanese ist schwul. Deshalb wurde er in seiner Heimat in einen Hinterhalt gelockt und schwer misshandelt. Während seiner Genesung, die länger als ein halbes Jahr dauerte, entschloss er sich zu fliehen. Inzwischen lebt er in Köln. Dort engagiert er sich nun für andere homosexuelle Flüchtlinge, die wie er aus Angst vor Verfolgung, Gefängnis, Gewalt oder Folter ihre Heimat verlassen haben.

Vielfältigkeit muslimischen Lebens in Deutschland

Aber ist der Islam in seinen Grundzügen eine homophobe Religion? Wird Homosexualität im Koran verurteilt oder sogar explizit verboten? Welchen Einfluss hat religiöse Erziehung muslimischer Kinder auf deren Haltung zu Homosexualität? Und dürfen Schwule oder Lesben eigentlich in einer Moschee beten und Mitglied einer Gemeinde sein? Was sagen Experten, was ein Imam?



"Der 'moscheereport' stellt die Frage nach der Integrationsfähigkeit und Toleranz des Islam gegenüber Homosexualität, möchte aber auch mit der Darstellung unterschiedlicher Perspektiven einen Beitrag dazu leisten, die Vielfältigkeit des muslimischen Lebens in Deutschland abzubilden", sagt Constantin Schreiber, Autor und Moderator der vielbeachteten Sendereihe. "Wir wenden uns dabei Themen zu, die ein hohes Konfliktpotenzial zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen besitzen, aber auch konstruktive Debatten auslösen."



Die Sendung wird am Mittwoch, den 18. April um 20.15 Uhr auf dem ARD-Informationskanal tagesschau24 ausgestrahlt. Die Ausgabe wird zudem am Sonntag, den 22. April um 13.15 Uhr wiederholt. (cw/ots)