Morrissey unterstützt rechtsradikale Partei

Der 58-jährige englische Singer-Songwriter Steven Patrick Morrissey hat in einem Interview mit dem Fanportal morrisseycentral.com seine Unterstützung für die offen rechtsradikale Kleinpartei "For Britain" erklärt. Grund sei, dass sich die Abspaltung der Anti-EU-Partei UKIP für Tierrechte einsetze.



"Es gibt eine neue Partei namens 'For Britain'", erklärte der überzeugte Veganer auf die Frage, welche britische Partei seine Ansichten vertrete. "Die haben den besten Ansatz beim Thema Tierschutz, das sonst von keiner anderen Partei auch nur angesprochen wird." Die Europäische Union werde die Tiere nicht vor der jüdischen oder islamischen Zubereitung von Fleisch schützen, so der 58-Jährige weiter. Islamische Metzger, die Halal-Fleisch zubereiten, stellte Morrissey an einer Stelle sogar mit IS-Terroristen gleich. Weiter kritisierte er, dass die großen britischen TV-Sender nicht über "For Britain" berichten würde, "weil die Partei die britische Politik für immer verändern würde".



"For Britain" war von früheren Mitgliedern der antieuropäischen UKIP-Partei gegründet worden. Der selbst nicht zimperliche frühere UKIP-Chef Nigel Farage bezeichnete die Gründungsmitglieder von "For Britain" als "Nazis und Rassisten". Die Partei macht hauptsächlich Stimmung gegen "den Islam", will aber auch LGBTI-Rechte begrenzen. Sie behauptet auf ihrer Website etwa, dass britische Schüler mit "Propaganda über Politik, Brexit, Transgenderismus und den Islam" überzogen würden.



In dem Interview äußerte Morrissey außerdem mehrere Verschwörungstheorien – etwa das der Brexit nie kommen werde, da die EU-Eliten dies nie zuließen. Außerdem zeigte er eigenwillige Ansichten über Rassismus und Adolf Hitler ("Die moderne verrückte Linke scheint zu vergessen, dass Hitler am linken Rand war"). Rassismus, so Morrissey weiter, werde weniger beim Hass auf Menschen, sondern mehr beim Verhältnis zu Tieren deutlich ("Wenn man Tiere isst, ist das nicht ein Zeichen von Hass gegen eine bestimmte Spezies? Was gibt Ihnen das Recht, eine andere Spezies oder Rasse zu essen. Würden Sie Menschen aus Sri Lanka essen?").

Morrissey bezeichnete sich als "humansexuell"

Der englische Indiepop-Sänger ist vor allem Anfang der Achtzigerjahre als Frontmann der einflussreichen Band "The Smiths" bekannt geworden – viele seiner Songs, auch während der späteren Solo-Karriere, boten einen queeren Subtext. In Großbritannien eckt Morrissey zugleich schon länger mit seinen unkonventionellen Meinungen an. Tierrechte waren immer seine Passion – bereits seit seinem elften Lebensjahr ist er Vegetarier, seit 2015 Veganer.



Über seine sexuelle Orientierung wurde lange in der Presse spekuliert. In seiner 2013 veröffentlichten Autobiografie erklärte Morrissey, dass er seine erste ernsthafte Beziehung im Alter von 35 Jahren mit einem Mann gehabt habe. Allerdings lehnte er die Bezeichnungen "schwul" oder "bisexuell" ab und nannte sich "humansexuell" (queer.de berichtete).



Bereits im vergangenen November hatte Morrissey mit einem "Spiegel"-Interview für Irritationen gesorgt, als er den Opfern sexueller Attacken von Filmmogul Harvey Weinstein vorwarf, nur "enttäuschte" Frauen zu sein. Später warf Morrissey dem Hamburger Nachrichtenmagazin vor, ihn falsch zitiert zu haben, woraufhin der "Spiegel" den Audio-Mitschnitt veröffentlichte. Der Sänger kündigte danach an, nie wieder mit Journalisten von Printmedien sprechen zu wollen.



In "Spiegel"-Gespräch war er auch auf Politikthemen eingegangen und hatte bereits angedeutet, dass er monothematisch praktisch jede Partei unterstützen würde, die das Thema Tierrechte nach seinen Vorstellungen behandelt: "Ich habe noch nie meine Stimme für irgendeine politische Partei abgegeben. Ich hebe meine Stimme für die Partei auf, die das Schlachthaus abschafft." (dk)