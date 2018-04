Homophob oder lustig? Clearasil-Werbung sorgt für Diskussionen

Sehen so Mitesser aus? Laut der PR-Abteilung von Clearasil schon (Bild: Screenshot Clearasil)

Von Dennis Klein

Heute, 16:14h,

Ein bereits im letzten Monat gestarteter 30-sekündiger Werbespot des Pickel-Bekämpfungsmittels Clearasil hat in den letzten Tagen in Amerika eine Diskussion über Homophobie ausgelöst. Der Anlass: In dem Kurzfilmchen werden Pickel bildlich von einem femininen Mann in pinkem Anzug dargestellt, der über die Nutzung des Mittelchen nicht erfreut ist.



Hauptakteurinnen im Spot sind zwei Highschool-Schülerinnen, die sich am Spiegel anschauen und besorgt sind, mit Pickeln zur Prom gehen zu müssen. Diese Schulabschlussfeier ist auf der anderen Seite des Atlantiks ein fast mythisches Event, das durch leichte Filmkomödien wie "10 Dinge, die ich an dir hasse" oder "American Pie", aber auch durch legendäre Horrorfilme wie "Prom Night" oder "Carrie" international Bekanntheit erlangt hat.



In dem Spot sagt eines der Mädchen: "Wenn sich das zu einem Pickel entwickelt, würde ich im wahrsten Sinne des Wortes sterben." Dann wird der pinke Pickel-Mann gezeigt, der fröhlich auf sich zeigt und sagt: "Wer würde nicht mit so etwas zur Prom gehen wollen?" Das Mädchen schmiert daraufhin Clearasil auf ihr Gesicht – und löscht damit den Pickel samt Pickel-Mann aus. Am Ende zeigt der Spot die glücklichen Mädchen bei ihrer Abschlussfeier. Das Motto des Spots: "Pickel sind ein schlechtes Date für die Prom".



Hier der Werbespot:

Im US-Fernsehen wurde auch ein auf 15 Sekunden eingekürzter Spot gezeigt:

In sozialen Netzwerken gibt es Kritik, dass die Werbung homosexuellenfeindlich sei. Auf Twitter schreibt etwa ein User an die Produzenten: "Benutzt doch nicht schwule Klischees, um Beauty-Produkte an Mädchen zu verkaufen." Ein anderer merkt an: "Es ist interessant, dass ein irritierender Pickel als weibischer schwuler Mann dargestellt wird, der den Mädchen die Prom versauen könnte." Auf Facebook fragt sich ein Nutzer, "ob Leute auch nichts dagegen hätten, wenn man einen in Schwarz gekleideten Afro-Amerikaner die Rolle eines Mitessers gibt?" (Mitesser heißt auf Englisch "Blackhead", also wörtlich "schwarzer Kopf").



Clearasil – ein amerikanisches Unternehmen, das einem britischen Konzern angehört – hat sich zu der Debatte bislang noch nicht geäußert.