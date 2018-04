Patrick Lindner ist verlobt

9EkieraM1 / wikipedia) Peter Schäfer und Patrick Lindner bei einer Gala im Dezember 2017 (Bild:

Nach siebeneinhalbjähriger Beziehung haben sich der Schlagersänger Patrick Lindner und sein Manager Peter Schäfer verlobt. Dies berichtete die "Bild"-Zeitung in ihrer Freitagsausgabe.



Demnach ging der 57-jährige Musiker am Montag während eines gemeinsamen Urlaubs in der Dominikanischen Republik vor die Knie seines ein Jahr älteren Partners – ganz romantisch am Strand bei Sonnenaufgang. "Was gibt es Schöneres für zwei Menschen, die sich so liebhaben, als dich an so einem Ort zu fragen: Willst du mich heiraten?" sagte Lindner laut dem Boulevardblatt. Schäfers Antwort lautete: "Ja, ich will!" Dann küssten sich die beiden.

Flitterwochen auf den Malediven

"Ich glaube, dass er und ich uns lange genug geprüft haben, um zu wissen, dass wir für immer zusammenbleiben wollen", erklärte Patrick Lindner gegenüber "Bild". "Und da die Ehe für alle jetzt möglich ist, möchten wir uns bald auf dem Standesamt das Jawort geben." Die Hochzeitsreise will das Paar auf den Malediven verbringen.



Patrick Lindner hatte sich 1999 als schwul geoutet und im selben Jahr ein acht Monate altes russisches Heimkind adoptiert. Im Jahr 2005 trennte er sich von seinem damaligen Lebenspartner und Manager Michael Link.



Peter Schäfer lernte der Sänger, der sich mit einer eigenen Stiftung für LGBTI-Jugendliche engagiert, am 10. Oktober 2010 kennen – das Datum "10.10.10" ist auch in gemeinsamen Ringen eingraviert, die die beiden Männer schon vor ihrer Verlobung trugen. Nun sollen diese Ringe durch das Hochzeitsdatum ergänzt werden. (cw)