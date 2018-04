"Homoheiler"-Verein in Sachsen-Anhalt weiter aktiv

Protestschild "Born This Way" bei einer Pride-Parade in Florida: Auch in Deutschland sind noch Homo-"Heiler" aktiv, die Homosexualität hingegen für eine therapierbare Störung halten (Bild: Mike Smith)



Der Verein für Lebensorientierung (Leo e.V.) aus Bennungen (Landkreis Mansfeld-Südharz) steht erneut wegen versuchter Homo-"Heilungen" in der Kritik. Das berichten die in Halle erscheinende "Mitteldeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe) sowie das Blog "Leo Watch". Dabei beziehen sich die Medien auf entsprechende Ankündigungen zu einem von Leo e.V. angebotenen Seminar. Darin heißt es, Selbstmitleid und Minderwertigkeitskomplexe verhinderten "die Entwicklung zur ganzen Reife eines Mannes. Bei "Homosexualität, Transvestitismus, Transsexualität, Pädophilie, Hypersexualität, Exhibitionismus" bleibe die Sexualität auf einer "infantilen Stufe" stehen.



Journalist Silvio Duwe verbreitete vor wenigen Tagen via Twitter Ausschnitte aus der Einladung des diese Woche stattfindenden siebentägigen Seminars "Schritte auf dem Weg zur Freiheit aus zwanghaften negativen Gefühlsstrukturen". Dabei bezieht sich die Ankündigung auf den niederländischen Psychologen Dr. Gerard van der Aardweg, der "eine erfolgreiche Analyse und Therapie" entwickelt habe, um "Fehlorientierungen, Fehlprägungen und innerseelische Zwänge" zu bekämpfen und zu einem "erfüllten Leben" zu kommen. Van der Aardweg ist ein alter Bekannter in der Szene – bereits 2014 bezeichnete Hartmut Rus von der "Mission Aufklärung" des LSVD gegenüber queer.de den Niederländer als "einen besonders homophen Therapeuten, der extrem menschenfeindliche Ansichten und Therapiekonzepte vertritt". Der Psychologe hatte zum Thema die Bücher "Das Drama des gewöhnlichen Homosexuellen" und "Selbsttherapie von Homosexualität" veröffentlicht.



Verstrickungen von Leo e.V. und CDU

Leo e.V. war bereits vor Jahren vorgeworfen worden, solche Seminare anzubieten. Als erstes hatte 2014 das MDR-Magazin "Fakt" über den Verein berichtet – und dabei auch aufgedeckt, dass bei Leo e.V. führende Köpfe der Landes-CDU aktiv waren, darunter auch der damalige christdemokatische Fraktionschef im Landtag, André Schröder (queer.de berichtete). Der 48-Jährige ist inzwischen zum Finanzminister der schwarz-rot-grünen Landesregierung in Sachsen-Anhalt aufgestiegen.



Nach der "Fakt"-Sendung hatte Schröder erklärt, dass er sich aus dem Kuratorium von Leo e.V. zurückgezogen habe (queer.de berichtete). Er verteidigte den Verein allerdings, weil dieser auch andere Dienstleistungen angeboten habe, die nicht gegen Homosexuelle gerichtet seien; als Beispiel nannte er unter anderem "Backkurse".



Noch heute gibt es Verbindungen zwischen Leo e.V. und der CDU. So sitzen Leo-Chef Bernhard Ritter und Landesgleichstellungsministerin Anne-Marie Keding gemeinsam im Vorstand des Evangelischen Arbeitskreises der CDU in Sachsen-Anhalt. Keding wird von Aktivisten für die bislang schleppende Umsetzung "Landesaktionsplans für Akzeptanz von Lesben und Schwule, Bisexuellen, Trans- und Intersexuellen und gegen Homo- und Transphobie in Sachsen-Anhalt" verantwortlich gemacht. Sie lehnt laut einer Anfrage von "Leo Watch" offiziell Homo-"Heilung" ab.



Gleichstellungsministerin Anne-Marie Keding hat Verbindungen zu Leo-Chef Bernhard Ritter (Bild: Martin Rulsch, Wikimedia Commons / wikipedia)

Leo e.V. klagte erfolgreich gegen Aberkennung der freien Trägerschaft

Derzeit kann Leo e.V. als freier Träger der Jugendhilfe Steuergelder beziehen. Als Konsequenz der mutmaßlichen "Heiler"-Aktivitäten hatte der Landkreis Mansfeld-Südharz dem Verein vor vier Jahren die freie Trägerschaft aberkannt. Dagegen hatte LEO geklagt und in zwei Verfahren Recht bekommen. Begründet wurde dies seinerzeit damit, dass man nicht mit Sicherheit sagen könne, was in den Kursen tatsächlich gelehrt wird. Laut "Mitteldeutscher Zeitung" belegten die Unterlagen jetzt aber klar, dass "Homosexualität als 'Störung' eingestuft und auf eine Stufe mit Pädophilie gestellt" werde.



Seriöse Ärzte und Psychologen warnen seit Jahren vor Angeboten zur Homo-"Heilung" und erklären, dass damit insbesondere Jugendliche in den Selbstmord getrieben werden könnten. Der Weltärztebund hat Homosexualität 2013 in einer Erklärung als "natürliche Variation menschlicher Sexualität ohne direkt daraus resultierende schädliche Auswirkungen" beschrieben. Schädlich für Schwule und Lesben seien lediglich "direkte und indirekte Diskriminierung, Stigmatisierung [und] die Ablehnung durch nahestehende Menschen und Mobbing" (queer.de berichtete). (dk)