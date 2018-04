"Keine Rehabilitation für Homoheiler": Entsetzen über Leo e.V.

Rubenengel / wikipedia) Grünenchef Christian Franke ist "angewidert", dass beim Koalitionspartner CDU weiterhin Menschen aktiv seien, die Homosexualität für eine heilbare Krankheit halten (Bild:



In Sachsen-Anhalt herrscht Fassungslosigkeit über einen Verein, der in dieser Woche ein Seminar zur "Heilung" u.a. von Homosexualität angeboten hatte. In den Unterlagen zum Seminar "Schritte auf dem Weg zur Freiheit aus zwanghaften negativen Gefühlsstrukturen" des Vereins für Lebensorientierung (Leo e.V.) aus Bennungen wird Homosexualität als behandelbare "Störung" und als Folge von Selbstmitleid und Minderwertigkeitskomplexen dargestellt sowie mit Pädophilie gleichgesetzt (queer.de berichtete).



Der Lesben- und Schwulenverband Sachsen-Anhalt stellt daher unter der Überschrift "Keine Rehabilitation für Homoheiler und Leo e.V." einen Forderungskatalog an Kirche und Politik – etwa zu Leo-Chef Bernhard Ritter, ehemaliger CDU-Landtagsabgeordneter und evangelischer Pfarrer. So müsse sich die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland von den Praktiken des Vereins distanzieren und Ritter im Rahmen eines Disziplinarverfahrens die Ordination als Pfarrer entziehen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz müsse zudem die Anerkennung als Freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe "aufgrund konkret vorliegender Seminarunterlagen, die die Untauglichkeit untermauern", aberkennen. Die Kommunalpolitiker hatten das bereits 2014 versucht, Leo e.V. konnte die Aberkennung der Trägerschaft aber mit einer Klage verhindern, weil man nach Ansicht eines Gerichts nicht mit Sicherheit sagen könne, was in den Kursen tatsächlich gelehrt wird. Der LSVD fordert, dass an den Verein auch keine öffentlichen Aufträge mehr an Leo e.V. vergeben werden dürften.



Auch die Landespolitik müsse sich von dem Verein distanzieren, so der Verband. Der Landtag müsse sich etwa in einem Ausschuss mit dem Entzug der Gemeinnützigkeit befassen. "Für Homophobie darf es keine Förderung geben", so der LSVD. Konkret solle sich Gleichstellungsministerin Anne-Marie Keding (CDU), mit der Bernhard Ritter einträchtig im Vorstand des Evangelischen Arbeitskreises der CDU in Sachsen-Anhalt sitzt, von den Homo-"Heilern" distanzieren.

SPD, Grüne und Linkspartei sind entsetzt

Kritik an dem Leo-Angebot kommt auch von SPD und Grünen, mit denen die CDU in einer Koalition in Magdeburg regiert, sowie von der oppositionellen Linkspartei. Unterdessen herrscht bei den Christdemokraten Schweigen.



"Ein Verein, der vorgibt, er könne Homosexualität heilen, disqualifiziert sich als Träger der freien Jugendhilfe", erklärte die frühere Landesgleichstellungsministerin Angela Kolb-Janssen (SPD), die jetzt Sprecherin der sozialdemokratischen Fraktion für Gleichstellungspolitik ist. Sie halte es daher für "dringend geboten, dass es eine erneute Überprüfung der Zulassung des Vereins LEO e. V. als Träger der freien Jugendhilfe gibt".



"Die Vorstellung, Homosexualität sei eine Krankheit, sexuelle oder psychische Störung, ist absurd und wissenschaftlich schon lange widerlegt. Ein Verein, der vorgibt, er könne Homosexualität heilen, disqualifiziert sich als Träger der freien Jugendhilfe."

Die Grünen attackierten direkt ihren Koalitionspartner CDU: "In der [CDU Sachsen-Anhalt] gehen 'Homoheiler' und ihre Unterstützer noch immer ein und aus. Dass diese Personenkreise innerhalb des CDU-Landesverbands weiterhin organisiert sind, erfüllt mich mit Entsetzen und großer Sorge", erklärte Christian Franke, der offen schwule Grünenchef in Sachsen-Anhalt per Twitter.



In weiteren Tweets wurde Franke noch deutlicher: "Es widert mich an, dass in der [CDU Sachsen-Anhalt] bis heute Menschen aktiv sind, die #Homosexualität für eine Krankheit halten", schrieb er etwa. In einem weiteren Eintrag bei Twitter heißt es: "Mit solchem Hokuspokus haben wir nichts zu tun. Für Voodoo-Politik sind offensichtlich andere zuständig."



Auch die Linkspartei hält die Nähe der CDU zu Homo-"Heilern" für problematisch. "Es ist unfassbar, dass dieser Verein noch immer Schaden bei Menschen mit einer ihm nicht genehmen geschlechtlich-sexueller Identität anrichtet! Ich fordere die CDU auf, ihre personellen Verstrickungen zum LEO e.V offenzulegen!", schrieb etwa der Landtagsabgeordnete Hendrik Lange auf Twitter.



Es ist unfassbar, dass dieser Verein noch immer Schaden bei Menschen mit einer ihm nicht genehmen geschlechtlich-sexueller Identität anrichtet! Ich fordere die CDU auf, ihre personellen Verstrickungen zum LEO e.V offenzulegen! LEO darf kein freier Träger der Jugendhilfe sein!

Der linke Oppositionsführer Wulf Gallert ergänzte via Twitter mit sarkastischem Unterton: "Eine 'christliche Selbsthilfegruppe' aus Sachsen Anhalt stellt Homosexualität auf eine Stufe mit Pädophilie und will diese heilen. Aber wir sind ja hier im aufgeklärten Abendland und haben kein Problem mit religiösem Fundamentalismus." (dk)