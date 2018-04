Tanz den Hadrian!

, noch kein Kommentar

Zu den größten Gay-Partys in ganz Europa zählen die Veranstaltungen unter dem Label Angels Events in Zürich. Bereits seit 1994 finden in der Schweizer LGBTI-Metropole jährlich vier überaus beliebte Partys statt: Nach Flash, Black und Kitsch Party steht vom 4. bis 6. Mai nun wieder das White Party Weekend auf dem Programm.



Wie der Name ahnen lässt, erscheinen die Gäste in entsprechendem Dresscode – wobei die weißen Kleidungsstücke, oben- wie untenrum, meist sehr freizügig sind. Nationale und internationale DJs sorgen für die richtigen Tunes beim Hauptevent am Samstag sowie bei der Pre- und Afterparty am Freitag bzw. am Sonntag. Stargast in diesem Jahr ist der US-Musiker Jason Walker mit einem Live-Performance.

Rave mit Toga und Lorbeerkranz



Trotz des weißen Dresscodes ist beim White Party Weekend viel nackte Haut zu sehen

Das Motto des White Party Weekend 2018 lautet "Empire", bei dem Angel Events vor allem an das Römische Reich und wohl an seinen schwulen Kaiser Hadrian denkt, der von 117 bis 138 regierte und aus seiner Liebe zu Antinoos kein Geheimnis machte. Man darf auf der Tanzfläche wohl auch einige Togas und Lorbeerkränze erwarten…



Die Angels-Partys sind darüber hinaus bekannt für ihre futuristischen Laser-Shows und Lichteffekte sowie natürlich für die zwölf Angels Dancers, die von Beginn an für Stimmung sorgen. Das Publikum ist überwiegend schwul, aber auch alle anderen Angehörigen der LGBTI-Community und ihre besten hetero Cis-Freundinnen und -Freunde sind herzlich willkommen.



Die nächste Flash Party von Angels Events findet vom 11. bis 12. August 2018 in Zürich statt, die Black Party vom 9. bis 11. November. Alle Events und mehr hat Zürich Tourismus auf einer eigenen LGBTI-Website für Zürich-Besucher zusammengefasst. Parallel zum White Party Weekend findet übrigens das schwul-lesbische Filmfestival "Pink Apple" statt. (cw)