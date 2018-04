Schwule stürmen Malta

LGBTI-freundliches Reiseziel im Mittelmeer: schwules Touristenpaar in der historischen Altstadt von Mdina auf Malta (Bild: Visit Malta)



Die Mittelmeerinsel Malta wird in diesem Jahr Gastgeber des alljährlich stattfindenden TropOut-Festivals. Nach den erfolgreichen Events in Thailand und auf der Pazifikinsel Neukaledonien wurde der maltesische Archipel für das erste TropOut-Festival in Europa ausgewählt.



Vom 13. bis 19. September wird TropOut seinen Gästen die ganze Schönheit Maltas bieten: von der faszinierenden Geschichte, dem pulsierenden Nachtleben bis zu Valletta, der Europäischen Kulturhauptstadt 2018. Auf dem Festivalprogramm stehen kulturelle Tagesausflüge, Yoga-Stunden auf der Dachterrasse sowie rauschende Partys an den hippsten Orten der Insel. Die TropOut Bootsparty ist eines der Highlights des Festivals; hier wird einen ganzen Tag lang entspannt vor der Kulisse Maltas und umgeben vom türkisblauen Meer gefeiert.

Offenheit und Tradition

Aaron Zoanetti, der Direktor von TropOut, zeigte sich glücklich über Malta als Veranstaltungsort: "Wir freuen uns sehr, dass TropOut für sein erstes europäisches Festival nach Malta kommt. Die Insel bietet alles, was wir uns wünschen können: tolle Strände, faszinierende Geschichte und Kultur sowie glamouröse Party-Locations und eine leckere regionale Küche. Am meisten hat uns aber die Offenheit der Malteser beeindruckt. Unsere Gäste werden herzlich willkommen geheißen und können auf Malta ganz sie selbst sein."



Das zweite Jahr in Folge belegte Malta 2017 den ersten Platz im ILGA Europe Rainbow Index . 2015 beschloss der Inselstaat eines der wohl fortschrittlichen Gesetze für Trans- und Intersexuelle und verbot als erster Staat Europas ab 2016 sogenannte "Konversionstherapien". Die Ehe wurde etwa zeitgleich mit Deutschland für lesbische und schwule Paare geöffnet – bei nur einer Gegenstimme im Parlament (queer.de berichtete).



Malta besteht aus drei Hauptinseln – Malta, Gozo und Comino. Der Archipel im Herzen des Mittelmeers ist bekannt für seine schöne Landschaft, seine Kultur und seine mehr als 7.000 Jahre alte Geschichte. Mehr als 300 Sonnentage im Jahr machen die Inseln zu einem attraktiven Urlaubsziel. Malta ist in etwas mehr als zwei Stunden von allen großen deutschen Flughäfen mit Air Malta, Lufthansa und Ryanair sowie mit Fähren von Condor Ferries bequem zu erreichen.



TropOut ist mit Übernachtung, Festival-Pass und Transfers buchbar unter tropout.com. (cw/pm)