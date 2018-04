Die schwulen Liebesbeziehungen des jungen Hitler

Bundesarchiv, Bild 183-S33882) Als junger Mann soll Adolf Hitler nach den Recherchen von Volker Elis Pilgrim mehrere gleichgeschlechtliche Liebes-Beziehungen gepflegt haben (Bild:

Heute, 11:17h,

In seiner auf drei Bände angelegten Buchreihe "Hitler 1 und Hitler 2" nimmt Volker Elis Pilgrim die Sexualität von Adolf Hitler unter die Lupe. Am Beginn des ersten Buches "Das sexuelle Niemandsland", erschienen im August 2017, stand der Anfangsverdacht, das massenhafte, von ihm initiierte Töten von Männern hätte dem nationalsozialistischen Diktator Befriedigung verschafft. Jetzt ist der zweite Band "Von der Männerliebe zur Lust am Töten" erschienen.



Pilgrim unterscheidet zwischen dem eher unauffälligen "Hitler 1" vor dem Ersten Weltkrieg und dem größenwahnsinnigen Hetzer "Hitler 2" ab Ende 1918. Einen Fehler der behandelnden Ärzte in einem Lazarett in Pasewalk, wo sich der Soldat Hitler wegen einer im Krieg zugezogenen traumatischen Störung behandeln ließ, macht der Autor für die gravierende Persönlichkeitsveränderung verantwortlich.

Pilgrim nennt acht bislang unbekannte Liebhaber Hitlers



Die Buchreihe "Hitler 1 und Hitler 2" erscheint im Hamburger Osburg Verlag

Wie bei allen Serienkillern sei Hitlers "normale" Sexualität "low" gewesen, schrieb der Autor im ersten Band. Mit über 50 Zeugen aus Hitlers engem Umfeld belegte er seine These: "Hitler 2 war entgegen verbreiteter Meinung nicht heterosexuell aktiv."



Im zweiten Buch versucht sich Pilgrim nun an weiteren Beweisführungen. Das Ergebnis: Hitler 1 sei jedenfalls von seiner Orientierung her ein "Männerliebhaber" gewesen. Was der erste Hitler-Homo-Biograf, Lothar Machtan, mit drei Freundschaften nachweisen konnte, vermag Volker Elis Pilgrim um weitere gleichgeschlechtliche Liebes-Beziehungen des jungen Hitlers zu erweitern – zu einem gleichaltrigen Knaben, zwei Jünglingen und fünf jungen Männern.



Hinter alledem baut sich die Frage auf: Wie kam es bei Hitler zur Serienkiller-Deformation? Mit der detaillierten Analyse seiner Familiengeschichte sucht Pilgrim nach Antworten. Mit der akribischen Arbeit des Autors beginnt sich das Mosaik einer pathologischen Sexualverirrung zu vervollständigen.



Volker Elis Pilgrim, ein Achtundsechziger aus der sexologisch-politisch orientierten "Wilhelm-Reich-Fraktion", machte sich mit sozio- und psychoanalytischen Sachbüchern einen Namen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören "Der Untergang des Mannes" (1973), "Muttersöhne" (1986) und "Vatersöhne" (1993). (cw)

Infos zum Buch



Volker Elis Pilgrim: Hitler 1 und Hitler 2. Von der Männerliebe zur Lust am Töten. Zweites Buch. Klappenbroschur. 824 Seiten. Osburg Verlag. Hamburg 2018. 28 €. ISBN: 978-3-95510-154-1