Kehlani outet sich als queer

Tore Sætre / wikipedia) Kehlani hat sich via Twitter geoutet, allerdings auch einige Fans mit ihrer Wortwahl irritiert (Bild:

Heute, 13:24h,

Die amerikanische Nachwuchssängerin Kehlani hat sich am Samstag in einem inzwischen gelöschten Tweet als queer geoutet. "Ich bin queer. Nicht bi, nicht hetero. Ich finde Frauen und Männer attraktiv, ich finde queere Männer WIRKLICH attraktiv, ebenso wie nicht-binäre Menschen, Intersexuelle und Transmenschen." Die 22-Jährige schrieb außerdem in einem weiteren Twitter-Eintrag: "Am wenigsten ziehen mich heterosexuelle Männer an. Ihr seid aber manchmal auch niedlich. Bisexuelle Männer sind wirklich Gottesgeschenke."



Nach Kritik an ihren Aussagen, dass sie sich mit ihren "Labels" verrannt habe, entschuldigte sich die aus Kalifornien stammende Künstlerin in weiteren Tweets. Kehlani erklärte in einem (teilweise ebenfalls gelöschten) Twitter-Sturm, dass sie sich immer "gay" gefühlt habe. Am Sonntagabend schrieb sie etwa: "Ich habe meinen 'Queer'-Tweet zurückgezogen, weil man mich in der Art, wie ich das Geschlechtsspektrum aufgelistet habe, korrigiert hat. Ich bin sehr, sehr einfühlsam, wenn es darum geht, niemanden zu beleidigen, wenn ich nur versuche, meine Anerkennung zum Ausdruck zu bringen." Sie wolle nur aufzeigen, dass sie Menschen jeglichen Geschlechts liebe.





Kehlani: "Das Problem war, dass ich trans- und intersexuelle Menschen herausgegriffen habe"

In einem weiteren Twitter-Eintrag erklärte sie am Montag: "Das Problem war nicht, dass ich mich als queer identifiziert habe. Das Problem war, dass ich trans- und intersexuelle Menschen herausgegriffen habe, was manche als transphob oder ignorant empfunden haben." Das sei nicht ihre Intention gewesen. "Dafür entschuldige ich mich", so die 22-Jährige.



Kehlani sorgte letzte Woche vor Aufsehen, als sie bei einem Konzert in New Jersey mit Popsängerin Demi Levato auf der Bühne Zärtlichkeiten austauschte und die beiden Künstlerinnen sich küssten.

Kehlani begann ihre Karriere vor knapp zehn Jahren als Lead-Sängerin der Pop-Gruppe PopLyFe, die durch einen Auftritt in der US-Version von "Das Supertalent" bekannt wurde. Seit einigen Jahren ist sie als Solosängerin unterwegs. Ihr letzter Song "Good Life", den sie gemeinsam mit Rapper G-Eazy aufgenommen hatte, war auf dem Soundtrack des Actionfilmes "Fast & Furious 8" vertreten und schaffte es weltweit in die Singlecharts – in Deutschland bis auf Platz 15. Ihr im Januar 2017 veröffentlichtes erstes Studioalbum bei einem Major-Label (SweetSexySavage) erreichte in den USA Rang drei der Albumcharts. (dk)