Der amerikanische Peter Urban: Dragqueen Shangela kommentiert ESC

dvsross / flickr) Shangela Laquifa Wadley wird die US-Zuschauer darüber aufklären, was es mit den komischen europäischen Songs, den Windmaschinen und der Punktvergabe auf sich hat (Bild:

Während das deutsche Fernsehen das europäische Schlagerfestival seit 1956 live überträgt, sehen amerikanische TV-Zuschauer das Event erst seit 2016 – und zwar im kleinen queeren Kabelsender Logo. In diesem Jahr bietet der zu Viacom (MTV, Nickelodeon) gehörende Kanal erstmals eine Dragqueen als Kommentatorin des Eurovision Song Contest auf: Shangela Laquifa Wadley wird neben dem schwulen TV-Promi Ross Mathews die Moderation des ESC-Finales übernehmen, das von Logo als "modernstes Live-TV-Entertainment-Spektakel der Welt" angekündigt wird.

Direktlink | Shangela bei "RuPaul's Drag Race"

Shangela ist amerikanischen Fernsehzuschauern aus der preisgekrönten Realityshow "RuPaul's Drag Race" bekannt. In der Sendung, in der seit 2009 jedes Jahr "America's Next Drag Super Star" gesucht wird, hat Shangela drei Mal mitgemacht – zuletzt in einer Allstar-Version, die von Januar bis März im Sender VH-1 ausgestrahlt wurde. Die 36-Jährige trat außerdem in mehreren anderen amerikanischen TV-Produktionen als Gaststar auf, darunter "Glee", "Bones – Die Knochenjägerin", "2 Broke Girls", "Akte X" und "The Mentalist".



Die Dragqueen übernimmt die Rolle von Michelle Visage, die wie Ross Mathews in der Jury von "RuPaul's Drag Race" sitzt. Visage musste beim ESC absagen, weil sie zeitgleich bei RuPaul's DragCon gebucht ist, einer Fanveranstaltung der Realityshow.

Amerikanische Fernsehzuschauer dürfen beim ESC nicht mit abstimmen, da kein US-Act mitmacht. Wegen des Zeitunterschieds beginnt die Sendung auf dem Festland je nach Zeitzone zwischen 12 Uhr mittags und 15 Uhr. Die Halbfinals werden in den USA nicht ausgestrahlt.

Direktlink | Shangela singt auch

Der Eurovision Song Contest findet nach dem Sieg Portugals dieses Jahr in Lissabon statt. Die Halbfinals werden am 8. und 10. Mai jeweils um 21 Uhr im ARD-Digitalsender ONE gezeigt. Das Finale läuft am 12. Mai im Ersten ebenfalls ab 21 Uhr. Dazu gibt es wie in den letzten Jahren eine Countdown-Sendung und After-Show-Party mit Barbara Schöneberger aus St. Pauli. Den ESC kommentieren wird hierzulande wieder Peter Urban, der diesen Job bereits seit 1997 ausübt. Für Deutschland kämpft Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone" um Punkte. (dk)