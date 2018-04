Muslimische Dragqueen wider Willen

Gestern, 23:58h, noch kein Kommentar

Armand und Leila, Studenten der Wirtschaftswissenschaften, sind frisch verliebt. Gemeinsam haben sie Großes vor: Sie wollen nach New York ziehen und dort ein Praktikum bei den Vereinten Nationen absolvieren.



Die deutsche Synchronfassung erscheint am 26. April auf DVD

Doch kurz vor ihrer Abreise durchkreuzt Leilas Bruder Mahmoud ihre Zukunftsplanung. Zurück von einem längeren Aufenthalt aus dem Jemen, der ihn verändert hat, wendet er sich gegen die romantische Beziehung seiner Schwester zu einem Mann und beschließt, dass Armand in Leilas Leben nichts verloren hat.



Armand und Leila bleibt keine Wahl: Um sich überhaupt treffen zu können, muss Armand einen Niqab tragen, sodass er sie unerkannt besuchen kann. Getarnt als Leilas neue beste Freundin "Scheherazade" geht Armand zuhause ein und aus – und verdreht Mahmoud mit scheuem Wesen und wunderschönen Augen unbeabsichtigt den Kopf.



Der französische Komödienhit "Voll verschleiert", das Spielfilmdebüt der Doku-Regisseurin Sou Abadi, ist jetzt zum Stream und Download erhältlich und erscheint am 26. April auch auf DVD. Die ausgelassene Maskerade vor ernstem Hintergrund ist großartig besetzt: Félix Moati ("Der Landarzt von Chaussy") und Camélia Jordana ("Nur wir drei gemeinsam") überzeugen als frisch Verliebte in Not, und William Lebghil ("Liebe auf den ersten Schlag") gibt den religiösen Fanatiker auf Freiersfüßen mit umwerfendem Charme. (cw/pm)

Infos zum Film



Voll verschleiert. Originaltitel: Cherchez la femme. Komödie. Frankreich 2017. Regie: Sou Abadi. Darsteller: Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil, Anne Alvaro, Carl Malapa, Laurent Delbecque, Oscar Copp, Oussama Kheddam, Walid Ben Mabrouk, Miki Manojlovic. Laufzeit: 87 Minuten. Sprachen: deutsche Synchronfassung, französische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 6. NFP marketing & distribution