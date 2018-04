Dunja Hayali moderiert künftig "Aktuelles Sportstudio"

Heute, 09:32h,

Die Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali soll laut einem Bericht des Medienmagazins DWDL.de ab August das Team der traditionsreichen ZDF-Sendung "Das aktuelle Sportstudio" verstärken. Sie soll dann im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss durch die samstagabends live ausgestrahlte Sendung führen – als erste offen homosexuelle Moderatorin. Hayali hatte in den Neunzigerjahren mehrere Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln studiert.



Die 43-Jährige ist bereits seit über zehn Jahren beim ZDF: Im April 2007 wurde sie Moderatorin der "Heute"-Nachrichten und Co-Moderatorin des "Heute-Journals", seit Oktober 2007 moderiert sie außerdem das "ZDF-Morgenmagazin", bei dem sie drei Jahre später zur Hauptmorderatorin aufstieg. Seit 2015 übernimmt Hayali im Sommer die Vertretung von "Maybrit Illner" am Donnerstagabend mit ihrer Sendung "ZDFdonnerstalk", die vergangenes Jahr in "Dunja Hayali" umbenannt wurde. Bereits vergangenen Herbst gab das ZDF bekannt, dass diese Sendung künftig nicht nur eine Sommerloch-Vertretung sein wird, sondern ab Juli regulär mittwochs um 22.45 Uhr ausgestrahlt wird. Dunja Hayali ist Preisträgerin der Goldenen Kamera 2016 in der Kategorie "Beste Information".



Fast überall Arbeit ? aber weit und breit keine Wohnungen! Bei Freunden von mir ist der Herd kaputt. Eigentlich… Gepostet von Dunja Hayali am Samstag, 14. April 2018 Facebook / Dunja Hayali | Auf ihrer Facebook-Seite diskutiert Hayali immer wieder kontroverse Themen, etwa die Wohnungsnot in Deutschland

Hayali ist das Feinbild vieler Rechter

Die im nordrhein-westfälischen Datteln geborene Tochter irakischer Christen aus Mossul ist durch ihre kritische Berichterstattung und ihr gesellschafspolitisches Engagement zum Feindbild vieler Aktivisten von Rechtsaußen geworden. Das rechtsextreme Portal "PI-News" bezeichnet sie etwa verächtlich als "Propaganda-Migrantin".



Hayali hatte sich 2008 gegenüber Medien geoutet, indem sie erstmals darüber sprach, dass Mareike Arning, eine Sängerin der Band "Uschi's Orchester", ihre Freundin ist (queer.de berichtete). 2011 gab sie ihre Trennung bekannt. In einem "Welt"-Interview im Jahr 2016 sagte sie über ihr Coming-out: "Ich muss doch in diesem Land nicht verbergen, wie ich lebe oder liebe." Sie erklärte in einem anderen Interview, dass sie "extrem darauf bedacht" sei, ihr Privatleben zu schützen. (dk)