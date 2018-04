Kuratorium der Hirschfeld-Stiftung: FDP nominiert Jens Brandenburg

Der Abgeordnete Jens Brandenburg wird künftig die FDP bei der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld vertreten (Bild: Deutscher Bundestag / Julia Nowak)

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Jens Brandenburg ist von seiner Fraktion als Mitglied des Kuratoriums der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld nominiert worden. Das gab der schwule Wirtschaftswissenschaftler, der über die FDP-Landesliste Baden-Württemberg nach Berlin gekommen war, am Mittwoch bekannt. Brandenburg war nach dem Wiedereinzug der Liberalen in den Bundestag bereits zum FDP-"Sprecher für LSBTI" gewählt worden (queer.de berichtete).



Anlässlich seiner Nominierung erklärte der 31-Jährige: "Der erfolgreiche Einsatz der Magnus-Hirschfeld-Stiftung für Aufklärung und gegen Diskriminierung ist für uns Freie Demokraten schon seit ihrer Gründung von besonderem Wert. Umso mehr freue ich mich, diese Arbeit im Kuratorium mitgestalten zu können." Ein besonderes Augenmerk werde er darauf legen, dass die Aktivitäten der Bundesstiftung die gesamte Vielfalt der LGBTI-Community widerspiegle, so Brandenburg.



Das Kuratorium fasst als ehrenamtliches Gremium die wichtigsten Beschlüsse zur Arbeit der Stiftung, etwa zur Vergabe von Forschungsaufträgen und Förderungen und zur Ernennung des Vorstands. Ihm gehören Vertreter mehrerer LGBTI-Verbände sowie für die jeweilige Legislaturperiode Vertreter mehrerer Ministerien und aller Fraktionen des Bundestags an. Vorsitzende des Kuratoriums ist seit vergangener Woche Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD).



Ich danke für das Vertrauen und freue mich, die wichtige Arbeit der @mhstiftung auch in dieser Funktion mit unterstützen zu können. Viel erreicht, noch einiges zu tun. Packen wir es gemeinsam an. https://t.co/ZnCAmOL6oj Katarina Barley (@katarinabarley) April 20, 2018 Twitter / katarinabarley

Irritationen über homophobe AfD-Politikerin im Kuratorium

Im Januar hatte die Nominierung der offen homophoben Bundestagsabgeordneten Nicole Höchst durch ihre AfD-Fraktion für Irritationen gesorgt (queer.de berichtete). Höchst hatte immer wieder gegen LGBTI-Rechte polemisiert und Homosexuelle in die Nähe des Kindesmissbrauchs gerückt. In den letzten Tagen stand Höchst außerdem in der Kritik von Sozialverbänden, weil sie in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung gemeinsam mit Parteifreunden eine Verbindung zwischen Behinderung, Inzest und Einwanderung hergestellt hatte (Anfrage und Antwort als PDF-Datei). Auch die Deutsche Aids-Hilfe kritisierte diese Anfrage als "Rassismus".



Auch wir sagen Nein zu jeder Abwertung von Menschen mit Behinderung und zu jeglicher Form des #Rassismus. Ideologien der Ungleichwertigkeit menschlichen Lebens haben keinen Platz in diesem Land! https://t.co/mYIAQQmEHZ Deutsche AIDS-Hilfe (@Dt_AIDS_Hilfe) April 25, 2018 Twitter / Dt_AIDS_Hilfe

Die Bundesstiftung mit Sitz in Berlin war 2011 nach jahrelangem politischen Streit von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung eingerichtet worden (queer.de berichtete). Sie soll unter anderem an ihren 1935 im Exil verstorbenen Namensgeber erinnern, der als Mitbegründer der ersten Homosexuellenbewegung gilt.



Dieses Jahr organisiert die Bundesstiftung einen Festakt zum 150. Geburtstag von Magnus Hirschfeld am 14. Mai. Bis zum 100. Gründungstag des von Hirschfeld mitinitiierten Instituts für Sexualwissenschaft im Sommer 2019 wird die Stiftung das Jubiläumsjahr mit zahlreichen Veranstaltungen würdigen. (pm/dk)