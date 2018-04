Schlagerstar Fredi Malinowski heiratet seinen Freund

,

Schlagersänger Fredi Malinowski, der seit zwei Jahrzehnten mit Martin Hein das Schlagerduo Fantasy bildet, wird am 27. September seine "große Liebe" Dean heiraten. Das gab der 47-Jährige, der auch unter dem Künstlernamen Freddy März bekannt ist, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Sächsischen Zeitung" bekannt. Trauzeuge wird sein Fantasy-Gesangspartner werden, so Malinowski.



"Die Ehe für alle macht es möglich", erklärte der in Essen lebende gebürtige Kroate. "Seit 2012 leben Dean, der ebenfalls Kroate ist, und ich in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Aber am 27. September wird ganz offiziell geheiratet. Stattfinden wir die Hochzeit auf Schloss Wittringen in Gladbeck, Nordrhein-Westfalen. Mit vielen Freunden und Fans." Er wolle auch "vielen Fans die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Als Dankeschön für deren Treue zu uns." Wie genau die Auswahl der Gäste erfolgen werde, sei noch in Planung. "Das braucht seine Zeit. Schließlich soll alles perfekt und wunderschön werden", so Malinowski.

Malinowski hatte 2017 sein Coming-out

Der Schlagersänger hatte sich erst im September letzten Jahres als schwul geoutet (queer.de berichtete). In einem Buch erzählte er, wie er sich 2006 nach 15 Jahren Ehe von seiner Frau Silke getrennt hatte – die beiden hatten drei gemeinsame Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Ein Jahr nach der Trennung von seiner Frau habe er dann erstmals sexuelle Erfahrungen mit einem Mann gesammelt. 2008 habe er dann seinen jetzigen Partner Dean kennengelernt – und dann habe es gefunkt.



Jetzt berichtete Malinowski im Interview, dass die Fans auf sein Coming-out "überraschend gut" reagiert hätten. "Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich habe gedacht, dass da eine Menge Anfeindung auf mich kommt. Doch im Gegenteil – sowohl die Männer als auch die Frauen kommen nach den Konzerten zu mir, zollen mir Respekt vor so viel Mut." Die Liebesbriefe und Heiratsanträge seien deshalb nicht weniger geworden. "Ich finde das total schön. Ich bin ja Frauen auch nicht abgeneigt, werde sie immer lieben", so der Sänger.



Fantasy gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schlagerbands. Die Alben "Eine Nacht im Paradies" aus dem Jahr 2014 und "Freudensprünge" aus dem Jahr 2016 schafften es jeweils auf Rang eins der deutschen Charts. Die neueste CD "Bonnie und Clyde", die im April 2017 veröffentlicht wurde, erreichte immerhin Platz drei. Anfang März erschien dann die Kompilation "Das Beste von Fantasy – Das große Jubiläumsalbum mit allen Hits!", die es erneut auf die Spitzenposition der deutschen Charts schaffte. Auch in Österreich und der Schweiz ist das Duo in den vergangenen Jahren mehrfach in den Top-5 der Charts vertreten gewesen. Bislang konnte Fantasy mehr als zwei Millionen Tonträger verkaufen. (dk)