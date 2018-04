ABBA: Wiedervereinigung nach über 35 Jahren

Heute, 15:28h,

Die legendäre schwedische Band ABBA hat zwei neue Songs aufgenommen, die im Dezember veröffentlicht werden sollen. Das gaben die 68-jährige Agnetha Fältskog, der 71-jährige Benny Andersson, der 73-jährige Björn Ulvaeus und die 72-jährige Anni-Frid Lyngstad in sozialen Medien bekannt.



"Wir hatten alle vier das Gefühl, dass es nach 35 Jahren Spaß machen könnte, unsere Kräfte wieder zusammenzuwerfen und ins Studio zu gehen. Also haben wir das gemacht", schrieb die Band auf Instagram. "Es war, als sei die Zeit stehen geblieben und wir nur kurz im Urlaub gewesen wären. Eine extrem schön Erfahrung!"



Einer der Songs der schwedischen Kultband soll den Titel "I Still Have Faith In You" (Ich glaube immer noch an euch/dich) tragen und "von unseren digitalen Ichs" in einem TV-Special aufgeführt werden. Die Sendung soll vom amerikanischen Sender NBC und von der britischen BBC produziert werden.



Die Wiedervereinigung sei eine Folge der Zusammenarbeit der vier ABBA-Mitglieder im Rahmen eines Virtual-Reality-Projekts namens "Avatar Tour", das in diesem Jahr starten soll. Dabei sollen Avatare – also computeranimierte Kunstfiguren – statt der echten Sängerinnen und Sänger auftreten.



ABBA-Sprecherin Görel Hanser beschrieb die neuen Lieder in der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" mit den Worten: "Der Sound klingt vertraut, aber auch modern." Sie sagte weiter, die Stücke seien bereits im vergangenen Sommer aufgenommen worden.

Über 400 Millionen verkaufte Alben

ABBA war 1972 gegründet worden. Ihren internationalen Durchbruch hatte die Gruppe beim Eurovision Song Contest 1974 mit dem Sieg ihres Beitrages "Waterloo", des immer noch erfolgreichsten Songs der ESC-Geschichte. Daraufhin hatten die vier schwedischen Künstler über Jahre weltweit ein Hit nach dem anderen – in Deutschland schafften es "SOS", "Mamma Mia", "Fernando", "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Knowing Me, Knowing You", "Super Trouper" und "One of Us" auf den ersten Platz der Single-Charts. Bis zu ihrer Auflösung im Jahr 1982 verkaufte die Band mehr als 400 Millionen Alben. Außerdem inspirierten die ABBA-Damen jahrzehntelang Dragqueens in aller Welt. (cw)